Schöner Wohnen durch Eigeninitiative

Riehl (hh). Familie Sun-Müller musste nicht lange überlegen, ob sie dem Appell aus der Nachbarschaft Folge leisten wollte. "Wir kommen hier mehrmals täglich an den Bäumen vorbei und haben den traurigen Anblick rund um die Stämme schon oft bedauert. Als wir dann den Aufruf zu den Verschönerungsarbeiten gelesen hatten, war für uns klar, dass wir aktiv mitanpacken", sagt Jie Sun, die gemeinsam mit ihrem Mann Oliver und Sohn Jordy nun Gartenerde um die vernachlässigten Baumscheiben verteilte. Auch Anna-Katharina Schneider griff zu Schäufelchen und Hacke. "Ich wohne gleich nebenan in der Hildegardisstraße und möchte, dass es hier in der Umgebung meiner Wohnung schön aussieht. Eine solche kooperative Aktion ist optisch gut für die Nachbarschaft und fördert die Gemeinschaft. Es profitieren alle davon." Vier Bäume in der Philipp-Wirtgen-Straße, die von verdorrtem Gras und Unkraut umgeben sind, erhielten von Anwohnern und der Inhaberin Mahtab Karimi des sich in unmittelbarer Nähe befindenden Cafés "Liebes Herz" an einem Nachmittag mit Unterstützung der freiberuflichen Journalistin Anne Krick und Quartiersentwicklerin Natascha Mark kräftige Ligusterhecken und frische Lavendelpflanzen. Ein Gärtner führte wenige Tage später die begonnenen Arbeiten fachmännisch fort. "Ich habe schon für drei Baumfelder vor meinem Café die Patenschaft übernommen und ihnen einen attraktiveren Anblick geschenkt. Ich hätte das auch noch für die anderen Bäume in der Straße gemacht, aber ich freue mich nun natürlich umso mehr, dass noch einige Nachbarn mitwirken", erläutert die 35-jährige Inhaberin. Die Pflanzen wurden von den Sozial-Betrieben Köln gGmbH, dem Floristikgeschäft "Blumenmädchen" und zwei Blumenhändlern des Riehler Wochenmarkts gespendet. Anfallende Kosten, unter anderem für die Gartenerde, übernahmen Karimi und Krick bei einer anteiligen Spende eines Nachbarn. "Vor wenigen Wochen habe ich mit dem Historiker Joachim Brokmeier erstmals einen historisch-kulinarischen Spaziergang durch Riehl initiiert. Wir hatten versprochen, die Einnahmen aus dieser Aktion in vollem Umfang hierfür weiterzureichen", erklärt Anne Krick, die eine Agentur für Text und Bild gleich um die Ecke betreibt. Zum Dank für ihre tatkräftige Unterstützung wurden alle Helfer im Anschluss an die Pflanzaktion zu einem Imbiss ins Café eingeladen.