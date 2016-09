Club will Garten statt Wiese

Niehl (rs). Ein nicht gerade einladend aussehendes Stück Grün liegt zwischen der hochgelegenen Trasse der KVB-Linie 13 und der GAG-Siedlung mit dem schönen Namen "WohnArt" zwischen der Emmericher und der Reeser Straße. Eines, das bislang eher als Hundewiese genutzt wurde, denn als Spielplatz für Kinder oder Erholungsfläche für Senioren. Das soll sich aber jetzt ändern und zwar bald. Denn in den kommenden vier Wochen soll aus der Wiese ein Gartenclub werden und zwar ein integrativer, interkultureller und intergenerativer, also ein Treffpunkt für junge und alte Menschen mit und ohne Behinderungen aus unterschiedlichen Kulturen. Angeregt hatte das Projekt Annelie Appelmann, Mitglied des Bewohnervereins LEDO aus der Reeser Straße. Die GAG habe ihren Vorschlag aufgegriffen und wohlwollend geprüft, erinnert sich die Seniorin, die mit mehreren Generationen unter einem Dach lebt.

"Ich hatte mir vor drei Jahren gemeinsam mit Vertreterinnen des Niehler Elternvereins den Gartenclub der GAG in Chorweiler angeschaut und gleich gesagt, so etwas wollen wir auch", sagte Annelie Appelmann.

"Anfangs wollten wir den Garten aber an einer anderen, höher gelegenen Stelle errichten", sagte Elmar Lieser, Leiter der Abteilung Sozialmanagement des Immobilienunternehmens. Das habe aber nicht verwirklicht werden können. Die GAG einigte sich dann mit der Stadt darauf, den Gartenclub auf dem Grünstreifen hinter der Reeser und der Emmericher Straße anzulegen. "Wir haben das Gelände von der Stadt für einen geringen Geldbetrag zunächst auf fünf Jahre gepachtet", so Lieser. Als Kooperationspartner für den Gartenclub wurden neben LEDO und dem Niehler Elternverein noch das Seniorennetzwerk und das interkulturelle Zentrum "MaDiBu (mach dich bunt)" gewonnen.

"Wir nehmen eine hübsche Stange Geld in die Hand, um genau zu sein 110.000 Euro, und werden in den kommenden Wochen hier eine Streuobstwiese, einen Fitness-Parcours, einen Pavillon, ein Gerätehaus und Beete, darunter auch ein Hochbeet, anlegen lassen", sagte Elmar Lieser. Der Leiter der Abteilung Sozialmanagement ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit Kindern aus dem Niehler Elternverein das erste Loch in die Wiese zu stechen. Übung hat er darin, denn der Gartenclub in Niehl ist bereits der zehnte, den die GAG anlegt. "Wir bieten mit unseren Gartenclubs in Chorweiler, im Bilderstöckchen, in Bickendorf, Raderberg, Mülheim, Vingst, Ossendorf, Höhenhaus, Buchheim und jetzt auch in Niehl Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, etwas über ihr Umfeld und die Umwelt zu lernen", erläuterte er beim Spatenstich.

Der Erfolg gebe dem Immobilienunternehmen Recht. "Wir konnten beobachten, dass Kinder bei jedem Wetter begeistert in den Garten rennen, um dort gemeinsam zu säen, zu pflanzen und zu ernten." Die Gartenclubs der GAG seien ein niedrigschwelliges Angebot, das schnelle und sichtbare Erfolgserlebnisse vermittle und Spaß mache. Kinder könnten hier lernen, Verantwortung für sich selbst und ihre Umwelt zu übernehmen, und die gemeinsame Gartenarbeit würde das Wohlbefinden der Mieter und ihre sozialen Kontakte fördern. "Nebenbei haben sie auch noch eine ökologische Bedeutung."