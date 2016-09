Auf den Ton kommt es an

Die Siebtklässler des Aposteln-Chors studierten - passend zum Leitthema "Kölle es ..." - den Bläck Fööss-Klassiker "Stammbaum" an.

Lindenthal (ha). Mit der diesjährigen Vergabe des gemeinnützigen Schulprojekts "Loss mer singe" an das Apostelngymnasium würdigten die Initiatoren das Engagement der Lindenthaler Stätte um eine musisch-kreative Bildung der jungen Besucher.

Rund 120 Schüler der Jahrgangsstufe 7 waren unter Leitung von Profimusikern wie Isabell und Jeanette Classen von der Band "Sösterhätz" auf ihren 90-minütigen Auftritt vor etwa 400 Zuhörern intensiv auf den Event vorbereitet worden. Neben dem Musikbereich hatten sich die Teenager im Vorfeld um Gruppenplätze in den Sparten "Film", "Foto", "Tanz" und "Bühnenbild" beworben, die schließlich in einer großen Revue mündeteten. Als Leitthema hatten die Organisatoren den Slogan "Kölle es ..." ausgegeben.

"Köln ist für mich vor allem eine Stadt mit vielen netten Leuten, die gerne was miteinander erleben, zum Beispiel im Fußballstadion. Da ist immer eine Superstimmung", formulierte die 12-jährige Chorsängerin Johanna ihre spontanen Eindrücke über die Rhein-Metropole.

"Ich glaube, die meisten Menschen in Köln sind ziemlich tolerant. Es ist nicht so wichtig, woher man kommt. Die Leute gehen gut miteinander um", reflektierte Band-Schlagzeuger Fedjan (12) seine Gedanken über die Heimatstadt. "Wir hatten zwar nur wenig Zeit, die Thematik vor dem Auftritt ausgiebig zu diskutieren, werden dies jedoch später im Unterricht nochmals verankern", erklärte Musiklehrerin Judith Radics. Zum Gesangsrepertoire der Schüler gehörten unter anderem Songs von den Bläck Fööss ("Stammbaum") und Cat Ballou.

Schulleiter Klaus Trier hob neben der Auszeichnung für die Bildungseinrichtung pädagogische Werte hervor, die im Zuge des Projekts gestärkt wurden: "Diese Form der Zusammenarbeit strahlt über die einzelnen Klassen heraus und ist wichtig für das gegenseitige Kennenlernen. So können die Jugendlichen Vorurteile gegenüber anderen Schülern abbauen", zeigte sich Trier vom Konzept des Projekts überzeugt.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des spartenübergreifenden Kunst-Events initieren seit 2010 interkulturelle Revuen an Kölner Schulen. Die Einrichtungen können sich um eine Vergabe bewerben. Die Finanzierung der Aktionen wird vom Verein "Loss mer singe" übernommen.

Informationen zu den Teilnahmekriterien sowie eine Historie des Unterfangens bietet die Homepage: www.lossmersinge.de