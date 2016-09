Lebendiges und vielfältiges Ehrenamt

Köln (sf).Sie setzen sich über einen langen Zeitraum unentgeltlich für ein soziales Projekt ein, helfen einzelnen Menschen, fördern kulturelle oder sportliche Projekte oder tragen zur Verschönerung des Stadtbildes bei. In Köln engagieren sich viele Personen auf unterschiedlichste Art ehrenamtlich. Wie lebendig und vielfältig das Ehrenamt in Köln ist zeigte die diesjährige Verleihung des Preises "Köln Engagiert": Zum 17. Mal hat die Stadt die Auszeichnung vergeben.

Bei einem Empfang im Historischen Rathaus gratulierte Oberbürgermeisterin Henriette Reker gemeinsam mit ihren Stellvertretern Elfi Scho-Antwerpes, Hans-Werner Bartsch, Andreas Wolter und Dr. Ralf Heinen den Preisträgern, die von einer Jury aus 148 eingereichten Vorschlägen ausgewählt wurden.

Zu den einzelnen Personen, die für ihr Engagement gewürdigt wurden, gehörten die Baum- und Beetpatin Gertrud Bach-Korth, die seit über 25 Jahren täglich im Einsatz ist, um in der Lindenthaler Straße elf Baumbeete zu pflegen sowie Sabine Grimm, die sich seit 2007 für den Verein "wünsch dir was e.V." engagiert, der schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen Herzenswünsche erfüllt.

Auch Sarah Nikamtavin wurde für ihr Engagement ausgezeichnet: Die 17-jährige Schülerin ist sowohl bei Greenpeace als auch bei UNICEF und dem DRK ehrenamtlich aktiv.

Willi Wissmann, der seit 50 Jahren dem Don Bosco Club verbunden ist und hier noch heute im hohen Alter ehrenamtlich die Jugendlichen betreut, zählte ebenfalls zu den Preisträgern.

In der Kategorie "Gruppen" gab es drei Preisträger. Dazu zählte der Verein Querbeet, zu dem sich Bewohner des Belgischen Viertels zusammengeschlossen haben, um regelmäßig die Beete am Brüsseler Platz zu pflegen und den Platz regelmäßig mit neuen Pflanzen zu verschönern. Darüber hinaus wurde der Ehrenamtspreis an die Mitglieder des Vereins Lebensdurst-ich e.V. überreicht, die junge Erwachsene mit lebensbedrohlichen Krankheiten im Krankenhaus besuchen, ihnen mit persönlichen Geschenken Mut machen oder ihnen individuelle Herzenswünsche erfüllen, die von einem Rundflug mit einem Helikopter bis zur CD-Aufnahme in einem professionellen Tonstudio reichen können.

Das aus 84 Personen bestehende Team des Oxfam-Shop Deutschland bietet seit 25 Jahren auf der Bonner Straße gespendete Waren von Kleidung über Bücher und CDs bis hin zu Haushaltswaren an. Der Erlös kommt zu hundert Prozent Nothilfe- und Entwicklungsprojekten zugute. Gewürdigt wurde dieses Engagement dieses Jahr mit dem "KölnEngagiert Preis 2016".

Auch zwei Schulen zählen zu den Preisträgern 2016: Die LVR Schule Belvederestraße bekam den Ehrenamtspreis für ihr seit drei Jahren erfolgreich laufendes Projekt "Mobile Helfer aus der Nachbarschaft: Förderschüler helfen Senioren": Die selbst in ihrer körperlichen Entwicklung gehandicapten Schüler der LVR Förderschule Belvederestraße besuchen die Bewohner des benachbarten Seniorenheims Clarenbachwerk und kaufen für diese regelmäßig ein.

Zudem wurde die Unicef AG der Henry-Ford-Realschule für ihre erfolgreiche Organisation von regelmäßigen Vorträgen, Spendenläufen und Ausstellungen zugunsten von UNICEF ausgezeichnet.

Der Ehrenamtspreis in der Kategorie "Unternehmen" geht in diesem Jahr an die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG). Mehr als 500 Beschäftigte engagieren sich hier für nachhaltige Entwicklung in allen Regionen der Welt. Den Sonderpreis "Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe" hat die Stadt Köln an die Willkommensinitiativen der Stadt überreicht.