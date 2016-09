Männer gesucht

Foto: Brand

Nach dem Besuch im Heimatmuseum Worringen und der ökumenischen Dankes-Andacht in der Evangelischen Kirche ging es zum geselligen Beisammensein in das Gemeindehaus. Neue Ehrenamtliche seien willkommen, insbesondere Männer, so die Vorsitzende des Familien- und Krankenpflegevereins Köln-Worringen Ingrid Schonert.