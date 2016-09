Bei Fremden zu Gast

Innenstadt (nk). Jemanden zum Essen einladen, der einem fremd ist, das mag erst einmal mit sehr viel Skepsis verbunden sein. Nora Warrach, eine der Gründerinnen von "Welcome Dinner", einer Vermittlungsplattform, berichtete von durchweg positiven Erfahrungen einer solchen Initiative, die Fremde an einen Tisch bringt.

Seit einem Jahr gibt es das Projekt in Köln, welches nun seinen Geburtstag mit einer Sommerparty im Odonien feierte. "Die Idee entstand am Küchentisch", berichtete Julia Siedle, Mitgründerin der Initiative, "über Social Media habe ich mich dann mit anderen vernetzt, und gemeinsam hatten wir die Idee, ein "Welcome Dinner" in Köln zu starten, umgesetzt." Um die 400 Gastgeber haben sich seitdem online eingetragen und noch einmal doppelt so viele interessierte Gäste. Das Team, das Gäste und Gastgeber zusammenbringt, sucht noch ehrenamtliche Helfer. Infos unter www.welcome-dinner.koeln/de