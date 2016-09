Drei Banditen mit großem Herzen

Lindenthal (ste). "Es gibt keinen Termin, der wichtiger sein kann als Kinder", findet Silva Gonzalez, Gründer der Band "Hot Banditoz". Mit seinen Band-Kollegen Danika Wist und Stefanie Schanzleh besuchte der Sänger die Kinderkardiologie der Uniklinik Köln. Schanzleh ist schon seit Jahren Mitglied im Athletik-Sportverein (ASV) Köln und nahm als prominente Patin am Kinderlauf der Kinderkardiologie teil, der im Rahmen des 36. Gerolsteiner Brückenlaufes des ASV stattfand.

Auf einer sechseinhalb Kilometer langen Strecke konnten laufbegeisterte Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren wie jedes Jahr zu Gunsten der Kinderkardiologie der Uniklinik Köln laufen.

Gesunde und kranke Kinder gingen gemeinsam an den Start. Für jedes Kind, das mitlief, spendete der Titelsponsor Gerolsteiner einen Betrag zu Gunsten der Station. Ganz kleine Läufer gingen erstmals beim 300 Meter langen Bambini-Lauf an den Start.

Der Kinderlauf wird jedes Jahr von einem prominenten Paten begleitet. In den letzten Jahren gingen zum Beispiel Leichtathletik-Legenden wie Brigitte Kraus oder Charles Friedek, sowie TV-Moderatorinnen wie Shary Reeves und Ulrike von der Groeben für den guten Zweck an den Start. Im letzten Jahr begleitete Fernseh-Moderator Florian Ambrosius den Kinderlauf.

Stefanie Schanzleh ist gebürtige Kölnerin und wohnt in Weiden. Sie trainiert beim ASV Köln um sich für ihre TV-Auftritte und Bühnenshows fit zu halten. Als sie gefragt wurde, ob sie als Patin den Lauf begleiten möchte, sagte die Sängerin sofort zu. "Ich habe mich sehr gefreut, gemeinsam mit den Kindern an den Start zu gehen und möglichst viele Spenden für die Station zu sammeln", so die 28-Jährige. "Obwohl wir im Augenblick ständig unterwegs sind, habe ich mir den Termin extra freigehalten." Mit ihren Bandkollegen Silva Gonzalez und Danika Wist hat Schanzleh kürzlich die erfolgreiche Single "Porque Te Vas" veröffentlicht, die nächste Singlemit dem Titel "Fiesta" steht bereits in den Startlöchern.

Trotz engem Zeitplan und zahlreicher Auftritte war es allen drei Banditoz wichtig, die Kinderkardiologie auch selbst zu besuchen. "Wir wollen für mehr Aufmerksamkeit für die Thematik herzkranke Kinder sorgen", so Gonzalez. "Wir setzen uns auch sonst viel für wohltätige Zwecke ein, besonders für Kinder. Das liegt uns am Herzen."

Die Banditoz kamen nicht mit leeren Händen, sie hatten zahlreiche T-Shirts und Kappen für die kleinen Patienten dabei. Auch der ASV hatte Geschenke mitgebracht: Maltafeln, Bälle, Kuscheltiere und Spiele. In der Kinderkardiologie der Uniklinik Köln werden Kinder mit angeborenen Herzfehlern behandelt. Danika Wist kennt das aus eigener Erfahrung. "Mein Bruder kam mit einem Herzfehler zur Welt und wir haben viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Aber wir haben immer das Beste daraus gemacht und viel im Krankenhaus gespielt", so die Sängerin. "Es ist so schön, dass wir den Kindern mit unseren Geschenken eine kleine Freude machen können."

Prof. Dr. Walter Bungard, Präsident des ASV Köln, freut sich über so viel soziales Engagement: "Die Hot Banditoz sind einfach eine tolle Truppe, die ganz viel Herz zeigt."