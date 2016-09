BV Mülheim plant, Verkehrsausschuss bremst

Die geplante "E4" soll die Haltestellen Keupstraße, Wiener Platz, Grünstraße, Stegerwaldsiedlung, Köln/Messe und Bahnhof Deutz/ Lanxess Arena bedienen, und so die Linie 4 unterstützen.

Vor allem die schweren LKWs sollen gar nicht erst in die Nähe der Mülheimer Brücke kommen.

Mülheim (tau). Anfang 2017 sollte es losgehen mit den umfangreichen Bauarbeiten rund um die marode Brücke. Die festgestellten Schäden sind vielfältig, der Verkehr ist gefährdet. Doch entgegen der bisherigen Planung dauert es nun wohl noch, bis wirklich saniert werden kann.

Denn die Stadtverwaltung hat über den Verkehrsausschuss bekannt gegeben, dass die notwendigen Fördermittel noch ungeklärt sind - man hofft, dass es im Herbst 2017 losgehen kann. Besonders ärgerlich ist die Verzögerung auch für die Bezirksvertreter. Diese hatten just einen Abend zuvor im Rahmen der Bezirksvertreter Sitzung eine Reihe von Maßnahmen rund um die anstehende Sanierung besprochen und beschlossen. So wurde etwa der Einsatz einer Ersatzbahn, einer Linie "E4" diskutiert. "Das zu erwartende Chaos ist nicht mit Bussen zu lösen", betonte etwa Berit Kranz (SPD). "Wir brauchen ein tragfähiges Konzept", forderte auch Winfried Seldschopf (Bündnis 90/Die Grünen). Beide sorgten sich um die Anbindung der Anwohner, wenn in der zweiten Bauphase die Gleise für den KVB-Betrieb gesperrt werden und die bisher geplanten Pendelbusse im Stau stecken bleiben.

Ein weiteres großes Problem sehen die Politiker im Bereich der LKW-Führung. Denn mit Beginn der Sanierung soll die Strecken Clevischer Ring - Bergischer Ring - Pfälzischer Ring für den Schwerlastverkehr gesperrt werden. Diesen Vorschlag begründeten die Antragsteller mit dem Hinweis, dass während der Sanierung nur eine Spur für den Verkehr geöffnet sein wird - schon jetzt schleichen alle Fahrzeuge, sowohl PKWs als auch LKWs, nur noch über die Brücke. Mit der weiträumigen Ableitung der schweren LKWs soll die schwierige Verkehrssituation zumindest nicht noch weiter verschärft werden. "Am besten wäre es wohl, wenn wir eine Fähre einrichten", schlug Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs mit einem Augenzwinkern im Rahmen der Diskussion vor. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Bezirksvertreter allerdings noch nicht, dass sie noch einige Monate Zeit haben werden, um weitere "Notlösungen" rund um das Dauerthema Verkehrschaos zu suchen.