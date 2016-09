Stammesgeburtstag

Rondorf (ks). Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Seit zehn Jahren gibt es den Pfadfinderstamm Rumenthorp in Rondorf. Der Pfadfinderstamm ist der katholischen Kirchengemeinde "Heilige Drei Könige" angeschlossen und wurde am 13. August 2006 zunächst als "Siedlung Rondorf" gegründet.

Durch rasantes Wachstum wurde daraus innerhalb von zwei Jahren der "Stamm Rumenthorp". Dabei hat der Stammesname eine durchaus wichtige lokale Bedeutung, "Rumenthorp" war der erstmals geschichtlich erwähnte Name Rondorfs. "Wir haben den Jugendlichen in Rondorf bestimmte Werte vermittelt", erklärt Stammesleiter Raimund Gabriel den Erfolg der Gruppe. "Wir schätzen eine gelebte Gemeinschaft und außergewöhnliche Erlebnisse und Abenteuer in der Natur." "Trotz Zugehörigkeit zur katholischen Kirche sind wir offen für alle Religionen", betonte der Stammesvorsitzende weiter.