Olympia in Lövenich

Lövenich. Nur einen kleinen Wermutstropfen gab es bei der diesjährigen Dorf-Olympiade in der LöWi-Arena: Der 'Titelverteidiger' PhysioPlus musste aus terminlichen Gründen absagen. Und die erneute Vergabe des Wanderpokal legte damit eine kleine Pause ein. Ansonsten stimmten die 'äußeren Rahmenbedingungen' des Spaß-Events perfekt.

Und die fünf verbliebenen Teams stellten sich mit eigens kreierten Spielen auf die Probe. Nach Herausforderungen wie Paar-Skilaufen, Sandsack-Werfen und Raketen-Weitschießen stand in der Endabrechnung das Team "Dorfgemeinschaft Widdersdorf" ganz oben in der Wertungsliste. Und wie in den Jahren zuvor präsentierte der SV Lövenich/Widdersdorf auf dem Sommerfest mit Boules, Zumba, Floorball und Volleyball einen kleinen Ausschnitt aus dem großen Angebot des Vereins.