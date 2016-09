Staffelübergabe bei den Bläck Fööss

Köln (sf). Wenn die Bläck Fööss die Bühne des Kölner Tanzbrunnen betreten, wird kölsche Musikgeschichte fortgeschrieben: Bereits zum 41. Mal gastieren sie auf dem Open-Air-Gelände. "Das hat bisher noch keine andere Band geschafft an einem Ort so oft hintereinander zu spielen, weder in Las Vegas noch sonst irgendwo", freute sich KölnKongress Geschäftsführer Bernhard Conin.

Die Bläck Fööss haben viele positive Erinnerungen an ihre Gastspiele auf dem Tanzbrunnen-Areal: Vor 36 Jahren haben sie hier vor unzähligen Fans ihr erstes Live-Doppelalbum aufgenommen, das damals bis auf Platz 4 der Media Control Charts geklettert war. "Dass es heute nach all den Jahren am Tanzbrunnen immer noch jedes Jahr voll ist, ist nichts Alltägliches. Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf", sagt Erry Stoklosa.

Das Konzert zum Saisonabschluss am Tanzbrunnen wird etwas ganz Besonderes werden, und das gleich in zweifacher Hinsicht: "Wir haben neue Lieder dabei", kündigt Bömmel Lückerath zum einen an. Neben Stücken des neuen Albums, das in diesem Jahr erscheinen und den Titel "Freiheit Alaaf" tragen wird, steht der Abschied von Kafi Biermann im Mittelpunkt des Konzerts. Das langjährige Fööss-Mitglied wird zum letzten Mal beim Tanzbrunnen Konzert dabei sein, bevor es an Silvester in der Lanxessarena zum allerletzten Mal mit den Fööss auf der Bühne stehen wird. Ein Nachfolger konnte bereits gefunden werden: Mirko Bäumer, Sänger der Queen-Tribute-Band "Queen Kings" wird Fööss-Mitglied werden. Der Kontakt kam über Andreas Wegener zustande, der mit Bäumer schon länger befreundet ist: "Wir kennen uns aus der Zeit, als ich bei Still Collins und er bei Mayqueen war", berichtet Wegener. Als die Anfrage kam, zögerte Bäumer nicht lange und sagte sofort zu: "Ich kenne die Fööss, seitdem ich zwei Jahre alt bin". Bereits in der vergangenen Session hatte Bäumer den krankheitsbedingt ausgefallenen Kafi Biermann bei einigen Auftritten vertreten.