Heiß auf die Saison

Köln (ks). Endlich geht es wieder los - das war die übereinstimmende Aussage von Haie-Sportdirektor Mark Mahon, Cheftrainer Cory Clouston und Neuzugang Kai Hospelt zum Start der neuen Saison.

Pressesprecher Philippe Rasch betonte, wie gut man mit den neuen Partnern Telekom und Sport1 aufgestellt sei. "Jedes Spiel wird live übertragen, wir bekommen jetzt eine riesige Reichweite." Die Fans aus Köln und Umgebung wollen lieber live dabei sein, das erste Spiel ist nahezu ausverkauft, der Vorverkauf der Dauerkarten bricht neue Rekorde: "5.000 Stück sind bis kurz vor Saisonstart verkauft, der Vorverkauf läuft immer noch richtig gut."

Marc Mahon freut sich über die "sinnvolle Ergänzung der Mannschaft durch neue Spieler. Wir haben viel gearbeitet und die Spieler bis zum Saisonstart integriert." Dazu kümmere man sich auch um persönliche Belange wie die Suche nach einem Kindergartenplatz. Auch die Modernisierung des Spielerbereichs in der Arena freut ihn, "da haben alle nur wow gesagt."

Cory Clouston sieht die Mannschaft auch im sportlichen Bereich sehr gut aufgestellt. "Die neuen Charaktere passen sehr gut in die Mannschaft." Dabei habe man die Mannschaft sinnvoll neu zusammengestellt, "wir haben keinen Stein auf dem anderen gelassen." Stolz wurde der neue Haie-Stürmer Kai Hospelt vorgestellt, der sich riesig freute, wieder in der Heimat zu spielen. "Toll, dass sich nach acht Jahren die Gelegenheit ergeben hat, wieder für die Haie zu spielen." Er freut sich, mit dem anderen Neuzugang im Sturm, Max Reinhart zusammen auf Torejagd zu gehen. Beeindruckt hat ihn noch die neue Bande, "die ist gut für die Spieler, weil sie nachgibt und gut für die Fans, weil es richtig kracht."