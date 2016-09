Köln radelt mit

Köln. Bis zum 25. September beteiligt sich Köln erstmalig am deutschlandweiten Wettbewerb Stadtradeln des Klima-Bündnisses, dem größten kommunalen Netzwerk zum Klimaschutz.

Dr. Harald Rau, Beigeordneter für Soziales, Integration und Umwelt der Stadt Köln, Bürgermeister Andreas Wolter und Vertreter der Bezirke, gaben mit der Koordinationsstelle Klimaschutz und dem Team des Fahrradbeauftragten am Rathaus den Startschuss zur Kampagne. Während des Aktionszeitraums haben die Kölner die Möglichkeit, sich mit Radlern in ganz Deutschland zu messen und dabei etwas für den Klimaschutz zu tun. Alle, die in Köln wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-) Schule besuchen, sind eingeladen, kräftig in die Pedale zu treten und beruflich oder privat viele Fahrradkilometer für Köln zu sammeln.

Organisiert wird die Kampagne als Gemeinschaftsprojekt der Koordinationsstelle Klimaschutz und des Teams des Fahrradbeauftragten.

"Als Beigeordneter für Soziales, Integration und Umwelt begrüße ich die Aktion, denn Mobilität ist die Grundvoraussetzung für eine Teilhabe am gesellschaftlichen und sozialen Leben. Machen Sie aktiv mit beim Stadtradeln und unterstützen Sie Köln beim Klimaschutz und einer guten Platzierung im bundesweiten Wettbewerb", sagte Dr. Harald Rau.

Klaus Harzendorf, Leiter des Amtes für Straßen- und Verkehrstechnik: "Die Förderung des Radverkehrs gehört zu den zentralen Aufgaben der zukünftigen Verkehrsplanung, um durch eine Verlagerung der motorisierten Verkehre den "modal split" zugunsten des Umweltverbundes zu verändern und damit die anvisierten Werte des Strategiepapiers "Köln Mobil 2025" zu erreichen. Daher begrüße ich den Wettbewerb ausdrücklich. Dieser ist nicht nur ein tolles Gemeinschaftserlebnis, sondern auch eine gelungene Werbung für das Fahrrad als tägliches Verkehrsmittel."

Bislang haben sich rund 1.500 Radler in 118 Teams registriert. Die Koordinationsstelle Klimaschutz nimmt unter www.stadtradeln.de/2478.html weitere Anmeldungen entgegen.