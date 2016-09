Isolierte Senioren besser vernetzen

Wollen mit dem Modellprojekt älteren Menschen helfen am Leben in Ehrenfeld und Neuehrenfeld teilzunehmen: Anna Eggeling (v.l.), Christiane Gindler, Professor Reinold Knopp und Maria Hanisch.

Ehrenfeld (cb). Etwa ein Drittel der älteren Menschen in Ehrenfeld und Neuehrenfeld werden nicht von Angeboten und Hilfesystemen erfasst und leben isoliert.

In einer immer schneller werdenden Gesellschaft, ziehen sich viele Senioren aus unterschiedlichen Gründen zurück. Wie aber können Senioren in den Quartieren erreicht werden, damit sie so lange wie möglich aktiv in ihrem Stadtteil leben und Teil der Gemeinschaft bleiben können? Diesen Fragen geht das neue Modellprojekt "Seniorenfreundliche Quartiere - Ehrenfeld" des Caritasverbandes Köln nach.

Projektleiterin ist die Sozialarbeiterin Anna Eggeling. Sie hatte gemeinsam mit ehrenamtlichen Senioren vor dem Start des Projektes eine Bestandsaufnahme gemacht und Kontakte zu Vereinen, Initiativen und Institutionen im Veedel aufgenommen, die sich gerne auch für das Engagement älterer Menschen öffnen möchten. "Wir haben geschaut, wie seniorenfreundlich ist Ehrenfeld. Welche Angebote gibt es überhaupt schon. Auf den Erfahrungen von "Kölsch Hätz" können wir beispielweise wunderbar aufbauen. Auf der anderen Seite wollen wir isoliert lebenden Menschen die Hand reichen, wenn sie das möchten. Dazu brauchen wir ehrenamtlich Engagierte, die als Quartierslotsen Kontakt zu isolierten Senioren aufbauen, gemeinsam mit ihnen den Stadtteil erkunden und sie motivieren, sich im Viertel aktiv einzubringen", sagte Anna Eggeling.

Um auf isoliert lebende Senioren aufmerksam zu werden, wären sogenannte Schlüsselpersonen in der unmittelbaren Nachbarschaft enorm wichtig. Das seien beispielsweise Pfarrer, Apotheker oder Aktive in den Traditionsvereinen, aber es könnten auch Büdchenbetreiber oder die Kassiererin an der Supermarktkasse sein. Möglich wird das auf drei Jahre angelegte Modellprojekt durch die Finanzierung des Deutschen Hilfswerks und der Stiftung Wohlfahrtspflege sowie der Robert-Bosch-Stiftung. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von Prof. Dr. Reinhold Knopp und Dr. Anne van Rießen von der Hochschule Düsseldorf.

"Die Menschen werden immer älter. Gleichzeitig wird unsere Gesellschaft immer Schnelllebiger. Die Quartiere verändern sich. Da rückt die Nachbarschaft viel mehr in den Fokus und deshalb sind solche Projekte enorm wichtig", sagte Knopp. Seine Arbeit solle keine Evaluation werden, sondern prozessbegleitend und -unterstützend sein. Um in den nächsten drei Jahren möglichst viele Senioren in den Veedeln unterstützen zu können, braucht es mehr ehrenamtliche "Quartierslotsen" wie Christiane Gindler aus Neuehrenfeld. "Ich bin über das Netzwerk von Kölsch Hätz dazu gekommen und habe aus meiner Perspektive am Projektaufbau und Konzept mitgearbeitet.

Viele Senioren wissen nicht so richtig welche Angebote es überhaupt gibt oder trauen sich nicht mehr alleine wohin zu gehen. Da ist es gut jemanden zu haben, zu dem man Vertrauen hat und der einem "Türen öffnet", sagte die 63-Jährige. Wer wie Christiane Gindler als ehrenamtlicher "Quartierslotse" für ältere Menschen in Ehrenfeld und Neuehrenfeld "Türen öffnen" möchte, der kann zu einem unverbindlichen Infoabend am 5. Oktober 2016 von 18 bis 19.30 Uhr ins Caritashaus Ehrenfeld an der Bartholomäus-Schink-Straße 6 kommen.