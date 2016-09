Ein gelungenes Fest

Blumenberg (cd). Im zehnten Jahr seines Bestehens zeigte sich das Nachbarschaftsfest Blumenberg lebendig wie nie: Schon kurz nach Beginn am frühen Nachmittag waren die zahlreichen Buden und Stände entlang des Boulevards am S-Bahnhof gut besucht.

Diese waren in diesem Jahr so aufgeteilt, dass die Stände zur kulinarischen Versorgung im zentralen Bereich um den S-Bahnhof versammelt waren, wo auch Bänke und Tische Gelegenheit boten, sich in geselliger Runde zu unterhalten. Daran schloss sich der Spielbereich an, wo etwa die Kindertagesstätten Teufelsbergstraße und Schneeballstraße Dosenwerfen oder Bastelstände anboten, während das Jugendzentrum Blu4Ju einen Chill-Bereich aufgebaut hatte. Wer es gerne sportlich mochte, für den stand auch eine Kletterwand zur Verfügung. Für musikalische Untermalung sorgten unter anderem der Männergesangsverein Weiler-Volkhoven und der Quartettverein Köln-Longerich, die vor allem kölsches Liedgut zum Besten gaben.

Organisiert wurde das Fest wieder von der Stadtteilkonferenz Blumenberg, in der sich zahlreiche örtliche Einrichtungen, Organisationen und Initiativen für das Viertel engagieren. "Alle hier arbeiten ehrenamtlich und das eingenommen Geld kommt wieder den sozialen Einrichtungen hier zugute", betonte Gisela Nardella von der Interessengemeinschaft Blumenberg. "In Blumenberg gibt es ein starkes, bürgerschaftliches Engagement, mehr noch als in anderen Vierteln im Kölner Norden", betonte Sozialraumkoordinator Benjamin Stieb, "das ist auch Veranstaltungen wie dem Nachbarschaftsfest zu verdanken, mit dem wir den Anwohnern eine Gelegenheit geben wollen, sich zu