Jubiläumsshow für guten Zweck

Innenstadt (es). Seit nunmehr 17 Jahren sorgt "Künstler helfen Kindern" dafür, dass Kinder vom Förderverein krebskranke Kinder e.V. Köln mit den Einnahmen der Konzertauftritte unterstützt werden.

Moderator und Initiator Larry G. Rieger ist dafür verantwortlich, dass alle Einnahmen "eins zu eins an den Förderverein gehen", betont er. Bereits 52.000 Euro wurden in diesem Jahr durch die zweimonatig stattfindenden Events eingenommen. Auch bei dem rund dreistündigen Programm im "Em Scheffge" waren die Leute sofort begeistert von der umfangreichen Jubiläumsshow. Ein Highlight des Abends war die Bekanntgabe des Patens für das kommende Jahr - Tommy Watzke heißt der neue Pate für 2017, der ebenfalls als Gastkünstler auftrat. "Mein Motto ist: ,Wir können nicht alle heilen, aber wir können Kindern ein Lächeln schenken'", so der Moderator. Er sei immer wieder froh, wie gut das Programm angenommen werde, auch der Abend im "Em Scheffge" war restlos ausverkauft.

Die Künstlerin Andrea Hoffmann, Patin aus dem Jahr 2014, präsentierte ebenfalls ihre Lieder dem Publikum. Auch die Vorsitzende des Fördervereins, Marlene Merhar, war an dem Abend dabei und wurde von Rieger herzlich in Empfang genommen: "Ich bin stolz, dass sie heute da ist. Für ihr Engagement hat sie kürzlich sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten", so der 69-Jährige. "Wir müssen helfen und nicht nur reden, sondern machen und nun gemeinsam feiern", leitete der erste Sänger des Abends Emil Schwenkeden Abend ein. Von Westernhagen-Covern bis zu kölschen Tönen war an dem Abend alles dabei.