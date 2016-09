Karnevalistischer Abend mit Senioren

Innenstadt (ste). "Wenn die Bewohner am Abend sagen, dass es ein schöner Tag war, sind auch wir glücklich und zufrieden", sagte Tanja Spiegel, die Präsidentin der Schmuckstückchen 2008 e.V. Der Karnevalsverein hat es sich auf die Fahne geschrieben, etwas für andere zu tun und dafür eigens eine Charity-Aktion ins Leben gerufen:

"111 Tolle Tage". "Wir wollen jedes Jahr mindestens 111 Menschen glücklich machen", so die Projektleiterin Katrin Künzel.

Ihr Soll hatten die "Schmuckstückchen" für dieses Jahr eigentlich schon erfüllt, als sie der Gulliver-Überlebensstation für Obdachlose am Hauptbahnhof 111 Handtücher spendeten. "Aber wir wollten noch etwas machen, bei dem wir auch richtig Kontakt zu den Menschen haben", erklärte Spiegel. So wurde in Zusammenarbeit mit dem AWO-Seniorenzentrum "Arnold-Overzier-Haus" in der Innenstadt die Idee vom "Fest in rut un wiess mit vill Hätz un Siel" geboren. Ein kölscher Nachmittag für die Bewohner und die Mitarbeiter des Hauses, ausgerichtet von den Schmuckstückchen. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt, denn auch die Sponsoren und Förderer des Vereins sagten ihre Hilfe zu. So gab es unter anderem Grillwürstchen vom Alten Brauhaus in der Severinsstraße, selbstgemachte Salate von den Schmuckstückchen, eine große Auswahl an Eis sowie Kölsch und Fassbrause, gespendet von Gaffel.

"Wir möchten den Bewohnern vor allem Zeit und Zuwendung schenken", so Spiegel. "Gespräche führen, zuhören, gemeinsam schunkeln und singen, den Bewohnern ein paar Stunden Freude schenken. Das ist unser Ziel!" 79 Frauen sind Mitglied im Verein, der 2008 von elf Damen gegründet wurde, die unbedingt mal beim Kölner Rosenmontagszug mitgehen wollten. Das haben sie auch geschafft - und die Mitglieder wurden immer mehr. "Bei 111 ist aber spätestens Schluss - wir wollen, dass es persönlich bleibt", so Spiegel. Gut die Hälfte der Mitglieder waren beim Fest dabei, halfen tatkräftig mit, brachten den Senioren Leckereien an die Tische, schnitten Würstchen in mundgerechte Happen, schenkten Kölsch aus, schunkelten, lachten, unterhielten sich oder sangen im "Schmuckstückchen-Chor." Dieser trat unter der Leitung von Alexander Schumacher von der StattGarde Colonia Ahoj e.V. zweimal auf. Für die musikalische Unterhaltung hatten die Schmuckstückchen außerdem Manfred Krombach vom Sound Express Köln engagiert, der mit verschiedenen Karnevalsliedern für Stimmung sorgte. Der Großteil der 167 Bewohner nahm am Fest im Garten teil, aber auch diejenigen, die lieber drinnen blieben oder aus gesundheitlichen Gründen nicht feiern können, wurden mit den Leckereien versorgt.