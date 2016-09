Entdecken und chillen

Mülheim (sf). Chillen, entdecken, genießen und ausprobieren: Das alles und viel mehr war möglich beim Stadtteilfest "Mülheimer Tag". Dessen Besucher nutzten die Gelegenheit, auf Entdeckungstour zu gehen und den Stadtteil Mülheim aus neuen Perspektiven zu entdecken.

Über 50 Angebote warteten an über 20 verschiedenen Orten. Viele Vereine und andere ortsansässige Institutionen waren beim "Mülheimer Tag" vertreten und stellten ihre Projekte und Aktionen vor. Dem Schauspiel Köln begegnete man am Mülheimer Rheinufer, wo es sein für alle Mülheimer offenes Projekt "Komplizenschaften" vorstellte, das sich künstlerisch mit der Frage auseinandersetzt, wie das Zusammenleben in Mülheim und der Stadtteil selbst in Zukunft aussehen sollen. Einige Mülheimer Einrichtungen hatten ihre Pforten geöffnet, um sich vorzustellen. Auch der Kulturbunker beteiligte sich und bot Führungen durch den ehemaligen Luftschutzbunker an. Das Bürgerhaus Mütze lud ebenfalls zum Tag der offenen Tür ein. Kreativität oder Ausdauer war derweil bei verschiedenen Mitmachaktionen gefordert: Eine professionelle Textildesignerin zeigte, wie Siebdruck funktioniert und motivierte die Besucher, diesen selbst einmal auszuprobieren, während man nebenan einem Comic-Zeichner bei der Arbeit über die Schulter schauen konnte. Wer lieber etwas Sport treiben wollte, holte sich bei Gymnastikübungen, die auf einem großen Bildschirm zum sofortigen Mitmachen gezeigt wurden, Anregungen.

Der "Mülheimer Tag" war ein Fest für die ganze Familie. Eine Schauspielerin nahm die Kinder beispielsweise mit in die Märchenwelt. Wer den Tag lieber draußen verbringen wollte, tobte im großen Sandkasten auf dem Wiener Platz, den die Initiative "Mülheimer Tag" wieder aufgebaut hatte. Ihre Eltern gönnten sich derweil einen frisch zubereiteten Cocktail und machten es sich passend zum Spätsommerwetter im Liegestuhl bequem, während sich andere auf dem überdimensional Schachbrett im Königsspiel übten. Die Große Mülheimer KG beeindruckte mit ihren Tänzen und der Harley Davidson-Club Deutschland ließ Kinderträume wahr werden, als er die einmalige Gelegenheit bot, auf einer echten Harley Platz zu nehmen. "Wie die Kinder sich freuen, das bedeutet uns selbst ganz viel", sagte Norbert Natusch. "Heute kam eine ältere Dame vorbei, die erzählte, dass sie sich schon immer mal gewünscht hatte, mit einer Harley zu fahren. Daraufhin haben wir mit ihr gleich eine Runde gedreht", berichtete er.