Bayrische Stimmung von Kopf bis zum Fuß

Holweide (sf). O'zapft hieß es auf dem Gelände der Metzgerei Heidkamp, wo die IG Holweider Betriebe zu ihrem Oktoberfest eingeladen hatte.

Nach dem Fassanstich durch Bürgermeister Hans-Werner Bartsch begann das gesellige Miteinander, zu dem der größte Teil der Besucher ganz klassisch in bayrischer Tracht erschienen war. Bereits am frühen Nachmittag war das Fest sehr gut besucht und die Stimmung fröhlich und ausgelassen. Die Mielenforster Musikanten hatten die passenden Töne mitgebracht und zur Stärkung wurde deftig bayrisches Essen wie die klassische Schweinshaxe serviert.

Nachdem vor etwa 15 Jahren die Idee aufkam, ein Oktoberfest zu veranstalten und die ersten Feste auf dem Holweider Marktplatz gefeiert wurden, hat die IG Holweider Betriebe, ein loser Verbund von Geschäftsleuten aus Holweide, vor sechs Jahren mit dem Gelände der Metzgerei Heidkamp an der Buschfeldstraße den idealen Veranstaltungsort gefunden: "Hier feiern wir in intimem Rahmen, man kennt sich und es herrscht eine friedliche Stimmung: Das ist das, was den Charme dieses Festes ausmacht", sagt der IG Vorsitzende Henry Schlüter. Zudem möchte die IG mit dem Fest auch Menschen zusammenbringen: "Es ist wichtig, dass wir ein "Wir-Gefühl" entwickeln", meint Schlüter. Der Erlös des Oktoberfestes kommt in vollem Umfang der Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung auf der Bergisch Gladbacher Straße und in den Seitenstraßen zugute.