Großes Trödeln für kleinen Zug

Zollstock (ks). Auch der vermutlich kleinste Karnevalszug der Welt kostet Geld. Der nur 300 Meter lange Zug verwandelt die Schulze-Delitzsch-Straße in Zollstock in ein wahres Tollhaus, was Anwohner und Gäste nicht mehr missen wollen.

Um das Ganze zu finanzieren, wird in der kleinen Straße von den Anwohnern ein Septembermarkt mit einem bunten Rahmenprogramm veranstaltet. Gegen eine Spende gab es Trödel, Kölsch, Tanzschule, Kaffee, Manufaktur, Ausgefallenes, Kinder-Spiel und Spaß, Gegrilltes, Wasser, Cocktails, Hamburger, Kinderschminken, Bratwurst, Tee, Jugend-Feuerwehr und Wein. Dazu wurde ein Bühnenprogramm mit SDS (Schulze-Delitzsch-Straße)-Allstars, sowie Blues oder Songwriter-Musik geboten. Der Erlös des Septembermarktes fließt übrigens nicht nur in den Zug, auch soziale Projekte im Veedel wie das Jugendzentrum Eichi oder verschiedenen Vereine werden unterstützt. Wer was bekommt, entscheidet sich nach Abschluss des Festes, wenn Bilanz gezogen wurde. Besonders stolz sind die Veranstalter auf die Tombola, bei der jedes Los gewinnt. Die Anwohner waren wieder einmal begeistert bei der Sache "So einen Zusammenhalt gibt es wohl nur hier", ist Christoph von den Organisatoren überzeugt. "Jeder macht hier begeistert mit, sonst wäre das gar nicht zu machen."