Alle sind willkommen

Meschenich (sb). In Meschenich errichtet die GAG Immobilen AG drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 41 Wohnungen, alle öffentlich gefördert. Wegen der Neubauten kursierten Gerüchte über die Belegung der Wohnungen.

Sie sollten an Flüchtlinge und Obdachlose vergeben werden, hieß es. "Einige Bürger berichteten, sie hätten auf ihre Bewerbung keine oder eine ablehnende Antwort erhalten", schilderte Ingo Brambach von "aktiv für meschenich e.V.". Zusammen mit CDU-Ratsfrau Monika Roß-Belkner habe der Verein auf einen Info-Abend für die Meschenicher gedrängt, sagte er. Der fand in der Grundschule Kettler Straße statt. Die GAG, der das Grundstück an der Heinrich-Eberts-Straße gehört, baut die Häuser und vermietet sie für zunächst fünfzehn Jahre an die Stadt. Die wiederum übernimmt die Belegung.

Niemand wolle hier ein Flüchtlingswohnheim oder eine Obdachloseneinrichtung errichten, es handle sich um ganz normale Wohnhäuser, erklärte Jürgen Kube, Leiter der Wohnraumversorgung im städtischen Wohnungsamt, gleich zu Beginn. Da es sich um öffentlich geförderte Wohnungen handelt, brauchen Mieter einen Wohnberechtigungsschein (WBS). Kube betonte, dass ihm daran gelegen sei, möglichst viele Mieter aus Meschenich zu finden. Er gehe aber davon aus, dass auch Mieter aus den umliegenden Gemeinden einziehen werden. Auch Geflüchtete mit Daueraufenthaltsrecht oder Bleibeperspektive können sich um die Wohnungen bewerben, soweit sie im Besitz eines WSB sind. Die Bürger- und Vereinsgemeinschaft Meschenich e.V. begrüße den Bau von öffentlich geförderten Wohnungen, sagte der zweite Vorsitzende Johannes Waschek. "Viele Bedenken konnten ausgeräumt werden, aber einige Meschenicher sind immer noch skeptisch, dass hier ein weiterer sozialer Brennpunkt entstehen könnte", berichtete er.