Alle Abteilungen machten mit

Riehl (hh). Rundlauf-Duelle an der Tischtennisplatte, Wettkämpfe im Weitsprung oder sportliche Vergleiche am Menschenkicker - für einen Tag wurde der Sportplatz des DJK Löwe am Niehler Hafen zum Treffpunkt für kleine und große Sportfans.

"Wir sind stolz, dass sich alle Abteilungen unseres Clubs mit mindestens einer Aktion an unserem Vereinsfest beteiligen. Dies ist auch ein Beweis für den guten Zusammenhalt innerhalb des Vereins", sagt Geschäftsführer Uwe Grunert. So können Sportbegeisterte im 1950 gegründeten DJK in den Abteilungen Fußball, Basketball, Tischtennis, Leichtathletik sowie Turnen und Gymnastik aktiv werden. Nachwuchs-Basketballer hatten während des vielstündigen Festes die Gelegenheit, das bronzene Abzeichen zu erwerben.

Helfer aus den Sportabteilungen sowie engagierte Eltern unterstützten beim Auf- und Abbau der Gerätschaften und übernahmen bereitwillig die Betreuung der Essens- und Getränkestände. Zudem konnten die rund 500 Besucher bei einer Tombola viele, überwiegend von Geschäftsleuten aus der Umgebung gespendete Preise gewinnen. "Das Vereinsfest dient nicht nur dem Austausch von Spielern, Angehörigen und ehrenamtlichen Vereinsmitarbeitern. Es ist für viele unserer Aktiven auch eine schöne Gelegenheit, mal die anderen Angebote unseres Vereins kennenzulernen und ihr Interesse an diesen Sportarten zu wecken. So mancher erfährt erst durch dieses Fest, was unser Verein so alles zu bieten hat", berichtet Grunert aus seiner zehnjährigen Festerfahrung.