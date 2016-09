Nippes (rs). Zwei dünne rot bemalte Stangen reichen dem Künstler Lutz Fritsch für die Aufforderung, Position zu beziehen, aus. Eine der beiden Stangen, die längere, steht auf einer schwarzen Fläche von zehn Quadratmetern.

Die andere, eine nur halb so lange, steht außerhalb dieser Fläche. "Was ist innen, was außen?", fragt Fritsch mit seiner Installation. Ist die zehn Quadratmeter große Fläche Handlungsraum, Freiraum oder sogar Strafraum? Auf der anderen Seite der Straße, im Schaukasten der Kirche St. Hildegard in der Au, liegt eine Zeichnung von Fritsch's Installation. Aber auf ihr sind die beiden Stangen vertauscht, die lange steht jetzt außerhalb der schwarz markierten Fläche. "Damit stelle ich die Frage nach einem Perspektivenwechsel und fordere auf, Position zu beziehen", sagt Fritsch. Seine Installation auf der zehn Quadratmeter großen Fläche auf dem Rasen an der Kreuzung von Flora- und Kuenstraße hat nur eine kurze Verweildauer. Sie wird dokumentiert und noch am selben Tag wieder abgebaut.

Stefanie Klingemann und Diane Müller sind die "Mütter" der Kunstprojekte im öffentlichen Raum, denen sie den Titel "10qm" gegeben haben. "Wir sind vor einigen Jahren, als wir hier gewohnt haben, über diese asphaltierte Fläche auf dem Rasen sozusagen gestolpert, haben herumgefragt, wofür sie da ist, aber keine schlüssigen Antworten erhalten", sagt Klingemann. Sie habe zunächst vermutet, dass es sich um eine ausgewiesene Parkfläche für den Hausmeister des angrenzenden Gebäudes handeln könnte, um die Abstellfläche für einen Glascontainer oder um einen Markierungspunkt der Wasserwerke. Aber weder das Grünflächenamt, weder die Rheinenergie noch das Straßen- und Verkehrsamt hätten ihnen zu dieser Fläche etwas sagen können. "Also haben wir sie kurzerhand für unser Kunstprojekt vereinnahmt."

"Seit einigen Jahren werden Künstler gebeten, am letzten Freitag im Monat die Fläche zu bespielen", sagt Frank Bölter, dessen Installation "Auto mobil" das erste Kunstprojekt dort war. Obwohl die Aktionen, zu denen auch Konzerte und Aufführungen jedweder Art gehören, immer nur an einem Tag stattfinden, und Objekte meist noch am Folgetag wieder deinstalliert werden, hat "10qm" zumindest bei Kunstliebhabern und Nachbarn große Aufmerksamkeit errungen. Eine kleine, neben der Fläche im Boden eingelassene Tafel weist darauf hin, dass Pfarrer Stefan Klinkenberg sie vor drei Jahren sogar geweiht hat.

Nicht jeder aber begreift das, was auf dieser Fläche stattfindet, als Kunst. "Die Müllabfuhr hat einmal ein Objekt, das dort über das Wochenende hinaus stand, entsorgen wollen", erinnert sich Bölter. Da seien zwei ältere Damen aus dem benachbarten Haus gekommen, um dagegen zu protestieren. Leider sei die betreffende Skulptur aber bereits von Mitarbeitern der Abfallwirtschaftsbetriebe entfernt worden, bevor die beiden Frauen sie daran hindern konnten. "Ja, auch wir haben unsere Beuyssche Fettecke gehabt", schmunzelt Bölter.

Dennoch, die Resonanz auf "10qm" sei durchweg positiv. Auch der Hausmeister des benachbarten Gebäudes habe sich für die Kunstaktion interessiert. Er wolle sich demnächst mit einer eigenen Arbeit beteiligen, sagt Bölter. "Das sehen wir natürlich gerne."