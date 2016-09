Exotische Tiere

Riehl (hh). "Der Hugo ist völlig harmlos. Er verspritzt seine stinkende Flüssigkeit nur bei Gefahr." Behutsam näherten sich die Hände der Bewohnerin nun dem wuscheligen Stinktier, das der gelernte Tierpfleger Martin Tränkler ihr entgegenhielt.

Auch mit Frettchen Ferdinand, den russischen Chow-Chows oder dem Babykrokodil "Schnappi" gingen er und seine Ehefrau Carina durch die Reihen der Zuschauer seiner einstündigen Tier-Show und ermöglichte den rund 200 Damen und Herren des städtischen Seniorenzentrums Berührungen und kurze Streicheleinheiten der Tiere. Besonderer Star war die 34-jährige und 30 Kilogramm schwere Spornschildkröte Karl-Heinz, die immer wieder entwischte und auch von aufmerksamen Pflegern eingefangen werden musste. Zum Abschluss präsentierte der 32-jährige Trainer, dessen Tiere eigenen Nachzuchten oder aus Tierparks entstammen, drei Riesenschlangen und fand sogar mehrere Freiwillige, die sich die zwischen ein bis zwei Meter langen Pythons um die Hälse hängen ließen. Neben der Präsentation der Tiere gab Tränkler, der das Familienunternehmen in dritter Generation leitet, wissenswerte Informationen über die Herkunft sowie die Ess- und Jagdgewohnheiten seiner Schützlinge an die aufmerksamen Senioren weiter. "Diese Show ist bewusst so konzipiert, dass auch nicht mehr mobile Menschen, denen ein Zoobesuch verwehrt bleibt, und andere Beeinträchtigte die Gelegenheit zum Berühren und Anfassen der Tiere haben. Besonders an Demenz erkrankte Personen können sich hierdurch an Vergangenes erinnern und Gefühlsregungen zeigen", erläutert der mit Tieren aufgewachsene Tränkler.