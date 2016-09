Platz für bis zu 70 Kinder

Neubrück (tp). Das neue Familienzentrum des Sozialdienstes katholischer Männer (SKM) bietet Platz für eine Kindertagesstätte mit 70 Kindern von anderthalb bis sechs Jahren.

Bereits 2008 gab es Überlegungen, den Pavillon aus den 1960er-Jahren zu erweitern. Doch diese Pläne wurden wegen der schlechten Bausubstanz bald aufgegeben. Stattdessen wurde ein Neubau beschlossen. Ende Oktober 2014 begann der Auszug aus dem alten Gebäude. Die Kinder wichen während der Bauphase in das ehemalige SKM-Zentrum in Kalk aus. Nach nur neunmonatiger Bauzeit war das neue Gebäude im November 2015 bezugsfertig; im Januar konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Das ungewöhnliche, dreieckige, fast futuristisch anmutende Gebäude überdeckt die gesamte bebaubare Fläche, so dass die Kindertagesstätte trotz engem Raumangebot eingeschossig angelegt und damit eine durchgängige Beziehung aller Räume mit dem Außenraum erzielt werden konnte. Für die kindgerechte Gestaltung des Außengeländes ist der SKM auf Spenden angewiesen. Die Sparkasse Köln-Bonn leistete einen ersten Beitrag über 2.650 Euro. Die Einsegnung des neuen Familienzentrums erfolgte durch Pfarrer Gerd Breidenbach. Umrahmt wurde sie von einem Fest. Familien, Mitarbeiter, Nachbarn, Partner und Sponsoren waren zu Gast und besichtigten die neuen Räumlichkeiten.