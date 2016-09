Zeichen des Miteinanders

Humboldt-Gremberg (tp). Das Motto "Miteinander (!) leben", unter dem das Nachbarschaftsfest an der Taunusstraße stand, sollte auf die angespannte Lebenslage von Menschen mit Migrationshintergrund in Zeiten von Flüchtlingsdebatten hinweisen.

Gerade nach den verstärkt durchgeführten Razzien auf der Taunusstraße und der Kalk-Mülheimer-Straße sahen die Veranstalter des Nachbarschaftsfestes die Gefahr einer Bevölkerungsspaltung im Veedel. Deshalb wollten sie ein Zeichen des friedlichen Zusammenlebens setzen. Bei herrlichem Spätsommerwetter trafen sich denn auch Menschen der verschiedensten Ethnien auf der Taunusstraße. Kopfseitig war eine große Bühne aufgebaut, auf der ein vielseitiges Musikprogramm die Besucher unterhielt. Es spielten die Bands "Mr. Shirazy & the Exile Orchestra", "Kapelle#3", "Ebendrum", "Nicole Piontek", "Hot Club de Schäl Sick", "Kalkbrand", "Björnson Bear" und das Guggenmusikorchster "Kwaggawerk". Letzteres gab das Lied "Griechischer Wein" zum Besten, das Udo Jürgens in der Zeit der Gastarbeiter verfasst hatte. Die Besucher nahmen die Musikdarbietungen an und schwangen fleißig das Tanzbein. Doch nicht nur musikalische Unterhaltung gehörte zum Programm des Nachbarschaftsfestes. Organisationen wie der Kinderschutzbund, Invia, die Initiative "Willkommen in Kalk" und das Kollektiv Fatsch hatten Informationsstände aufgebaut, um den Besuchern ihre Arbeit auf dem Gebiet der Integration vorzustellen.