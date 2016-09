Königsfeld ist der neue König

Höhenberg (pas). Es brauchte insgesamt 98 Schuss mit dem Luftgewehr, bis der Gipsvogel aus seiner Halterung gefallen war. Die vier Anwärter auf die Königswürde gaben 27 Schuss davon auf den Rumpf ab. Dann stand der Sieger schließlich fest:

Wolfgang Königsfeld, 2012 schon einmal König der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Höhenberg, darf nun zum zweiten Mal die Würde tragen. "Eigentlich hatte ich vor, Tellkönig zu werden. Doch diese Würde hat nun Martine Göbel inne", sagte der König 2016/17. Tellkönig zu werden hatte sich Königsfeld vorgenommen, weil er in seiner 37-jährigen Laufbahn bei den Höhenhauser Schützen alle anderen Titel schon einmal inne hatte. Ein Jahr nach der Einführung der Würde wurde Königsfeld 1967 Schülerprinz. Drei Jahre später errang er den Titel des Jungschützenprinzes. Nun muss er weiter warten, um vielleicht doch noch einmal Tellkönig zu werden. Der neue König freute sich, dass es vier Anwärter auf die Königskette gab. Hätte es am Ende nur noch einen Kandidaten gegeben, wäre das Königsschießen wohl ausgefallen. "Wir wollen keine Show veranstalten, sondern einen ernsthaften Schießwettbewerb", erklärt Königsfeld. Sorgen bereitet ihm der Nachwuchsmangel: "Die Jugendlichen sind fast alle in die Erwachsenen-Abteilung gewechselt. Wir haben keine Jugendwettbewerbe mehr durchgeführt."