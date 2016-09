Den Engelshof erfolgreich gerettet

Westhoven (sf). Mit vielen Gästen feierte der Verein Bürgerzentrum Engelshof sein 40-jähriges Bestehen. "Wir haben alle eingeladen, die in irgendeiner Weise mit dem Engelshof zu tun haben", sagte Hermann Menke, Vorsitzender des Trägervereins.

Durch das bunte Programm, bei dem unter anderem der Gitarrist Michael Nötges mit Sängerin Ellen Schneider sowie die Feuer-Licht-Artistin Estefania auftraten, führte der Moderator und Kabarettist Robert Gries, der mit seinem Bühnenprogramm bereits in den 1980er-Jahren selbst im Engelshof aufgetreten war. Zu den Gratulanten zählte Sozialdezernent Dr. Harald Rau, der in Vertretung für die Stadt Köln gekommen war und insbesondere das Miteinander der Vielfältigkeit im Engelshof lobte. "Was Sie in 40 Jahren geschaffen haben, ist vorbildlich", betonte Rau. Mit einer Dia-Show wurde zurückgeblickt auf die vergangenen 40 Jahre, und auch Menke selbst schwelgte auf der Bühne in Erinnerungen. So erinnerte er sich daran, wie der Engelshof Mitte der 1970er- Jahre einer Ruine gleich kurz vor dem Abriss stand.

Im Jahr 1975 hatte sich eine Initiative gebildet, um das Hauptgebäude zu erhalten und in diesem ein Bürgerzentrum zu eröffnen. "Wir wollten den Engelshof retten", blickte Menke zurück. Im Jahr darauf wurde aus der Initiative ein richtiger Verein, der bei der Sanierung des Hauptgebäudes, die er sich vorgenommen hatte, jede Menge zu tun hatte: Fehlende Fenster mussten neu eingesetzt und das Dach repariert werden. Finanziell ermöglicht wurde dies dank eines Leihvertrages mit der Stadt.

Ende der 1980er-Jahre begann der Verein dann mit dem Ausbau der gesamten Hofanlage. Im Jahr 1994 war das Großprojekt der Generalsanierung abgeschlossen und der Engelshof zu einem Bürgerzentrum umgebaut. Geheizt wurde bis dahin im Winter noch mit Öfen, denn die erste richtige Heizung bekam der Engelshof erst 20 Jahre nach Gründung des Trägervereins. Im Jahr 2005 hat dieser dann auch die Trägerschaft des Saals übernehmen können, der sich bis dahin noch in Trägerschaft der Stadt Köln befand. Im Mai dieses Jahres wurde der Verein Träger des ehemaligen Melkerhauses neben dem Engelshof. "Es hat 40 Jahre gedauert, bis wir unsere Ziele ganz erreicht haben", stellte Menke fest. Auf seinen Erfolgen ausruhen möchte sich der Verein nun aber keinesfalls: "Es ist wichtig, dass wir nicht alte Geschichten auffrischen, sondern in die Zukunft blicken. Unser ehrenamtliches Team wird alles tun, damit der Engelshof weiter vorangebracht wird", betont Menke. Ziel sei es, das alte Gebäude, das heute viele Mängel in der Bausubstanz aufweist, instandzuhalten, das Angebot weiter auszubauen und sich auf das neue Umfeld einzustellen, erklärte Mende.