Namensgebung mit einem Fest zelebriert

Eil (sf). Jetzt ist er nicht mehr namenlos, der Platz an der Ecke Berger/ Frankfurter Straße: Beim Eiler Dorffest erfolgte die offizielle Einweihung des Pfarrer-Oermann-Platzes.

Erwin Bäuml, Vorsitzender des Ortsrings Eil, Bezirksbürgermeister Henk van Benthem und Pfarrer Berthold Wolff enthüllten gemeinsam mit Bürgermeister Hans-Werner Bartsch und dem Bundestagsabgeorndeten Martin Dörmann das Namensschild in Anwesenheit vieler Gäste.

Die Namensgebung erfolgte auf Initiative des Ortsringes Eil. Dieser hatte der Bezirksvertretung vor etwa zwei Jahren vorgeschlagen, einen Platz nach Pfarrer Oermann zu benennen. Die Bezirksvertreter folgten diesem Vorschlag und stimmten ihm in einer ihrer Sitzungen zu. Bis zur Umsetzung durch die Stadtverwaltung sollten aber rund zwei Jahre vergehen, die Zustimmung erfolgte erst im April dieses Jahres. Der Ortsring Eil begann daraufhin mit der Umgestaltung des Platzes, legte ein Hochbeet an, ergänzte den Platz um eine Sitzgelegenheit und kümmerte sich auch um die erforderliche Parkplatzbeleuchtung. Die Enthüllung des Namensschildes erfolgte in Anwesenheit vieler Gäste, die anschließend alle eingeladen waren, beim Eiler Dorffest auf dem neuen Pfarrer-Oermann-Platz gemeinsam miteinander zu feiern. Für ausgelassene Stimmung sorgten dabei unter anderem Künstler wie Lolita Filonenko, Amy Elaine, Helmut Engeln und die zehnjährige Daria Trofimova.