Ein Sprungbrett für den Tennis-Nachwuchs

Rodenkirchen (sb). Die Tennisqualität sei über die letzten Jahre stetig angestiegen. Das zeige, dass in den Vereinen sehr gut gearbeitet werde und die Spieler einen enormen Ehrgeiz entwickelten, ihr Spiel kontinuierlich zu verbessern, stellten Niklas Höfken und Christopher Goer zufrieden fest.

Die beiden waren als Turnierleiter während der "Offenen Kölner Rollstuhltennis-Meisterschaften" im Einsatz. Das Turnier fand zum fünften Mal in Köln auf der Anlage des Marienburger Sport-Club 1920 e.V. (MSC) am Forstbotanischen Garten statt. Insgesamt nahmen 14 Rollstuhlsportler im Alter von acht bis 50 Jahren aus ganz Deutschland an dem Wettbewerb teil. Sie traten im Einzel und im Doppel gegeneinander an, Herren und Damen gemischt, nach Alter in den Klassen Erwachsene oder Nachwuchs. Eingeladen zu diesem besonderen Event hatte die Gold-Kraemer-Stiftung. Im Rahmen ihres Programms "Tennis für Alle" bietet die Stiftung vielfältige Angebote für Menschen unterschiedlichen Handicaps im Tennissport und ist auch Initiatorin des Kölner Rollstuhltennis-Turniers. "Es ist in der Umgebung der einzige Wettbewerb dieser Art, in Deutschland gibt es vier solcher Turniere. Daher ist das Turnier im MSC ein wichtiges Ereignis, auch für die Sportler, um sich wiederzusehen und die Kontakte zu halten", erläuterte Höfken, der das Projekt "Tennis für alle" leitet. Sieger des Turniers wurde der 21-jährige Student und Titelverteidiger Toni Dittmar aus Hannover. Die Kölner Rollstuhltennis-Meisterschaften sind auch ein Sprungbrett für den deutschen Nachwuchs. Doppelpartner von Dittmar war der erst 14 jährige Christoph Wilcke aus Köln. Die Doppelpartner spielten zum ersten Mal zusammen und siegten. "Christoph ist ein Riesen-Talent und hat eine große Zukunft vor sich", bescheinigte Dittmar seinem Partner, Der strebt ebenso wie der Turniersieger die Teilnahme an den Paralympics 2020 in Tokio an. "Ich habe in Toni ein echtes Vorbild gefunden und hoffe, dass ich mich im Rollstuhltennis gut weiterentwickeln kann", sagte Wilcke. Auch 2017 sollen die "Offenen Kölner Rollstuhltennis-Meisterschaften" fortgesetzt werden.