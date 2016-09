Aus Utopie wird Wirklichkeit

Rodenkirchen (sb). Ein ganz besonderes Wohnprojekt schreitet voran: Anfang September legten die GAG Immobilien AG als Bauherr und der Verein "inklusiv wohnen Köln e.V." als Initiator den Grundstein für ein ungewöhnliches Wohnhaus im Neubaugebiet Sürther Feld.

Hier sollen junge Menschen mit Behinderung gemeinsam mit Studenten in Wohngruppen leben. "Ich bin stolz und gerührt, dass wir jetzt soweit sind", schilderte Vereinsmitgründerin Christiane Strohecker. In zwei Wohngruppen werden je fünf Behinderte und vier Studenten wohnen, jede Wohngemeinschaft wird von einer professionellen Betreuungskraft unterstützt. Die Idee dazu hatten Strohecker und Michaela Mucke, beide Mütter von schwerbehinderten Töchtern. "Das Haus soll unseren Kindern und anderen Menschen mit schwerer oder Mehrfach-Behinderung die Chance bieten, nicht in einem Heim zu leben, wenn sie dem Elternhaus entwachsen, sondern in einer lebendigen Gemeinschaft", sagten sie. Mit weiteren Mitstreitern gründeten sie den Verein, suchten ein Grundstück und fanden in der GAG einen erfahrenen Kooperationspartner. Die GAG finanziert das Grundstück und den Bau des Hauses. 30 bis 35 Menschen sollen im vierstöckigen Gebäude wohnen. Ein Teil der Wohnungen wird öffentlich gefördert, ein anderer frei finanziert. Im Erdgeschoss wird es einen Gruppenraum geben für die Hausgemeinschaft, er soll aber auch der ganzen Siedlung zur Verfügung stehen, wie Strohecker sagte.

Die Studenten sollen einmal in der Woche und ein Wochenende im Monat "Dienst" übernehmen, in dem sie für die Wohngruppe verantwortlich seien, informierte Mucke. "Dafür erhalten sie einen Mietzuschuss und finden stets einen gefüllten Kühlschrank und warme Mahlzeiten vor", beschrieb sie. Die meisten Plätze für die Menschen mit Behinderung sind schon vergeben. Einer der künftigen Mieter ist Jonas Froesel, 21 Jahre. "Ich werde ins Erdgeschoss ziehen und freue mich sehr darauf!", erzählte der junge Rollstuhlfahrer. Zusammen mit dem Bauleiter des Projektes und Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes bestritt GAG-Vorstandsvorsitzender Uwe Eichner die offizielle Grundsteinlegung. "Mittlerweile ist die Inklusion in den Mittelpunkt der Politik gerückt und ebenso im Denken von Stadtplanern. Aus Utopie wird Wirklichkeit!", freute sich die Bürgermeisterin.