Die Bibliothek im Veedel feiert

Ein doppeltes Jubiläum wird in der Stadtteil-Bibliothek mit dem Team - Gabriele Bock, Michelle Schulte-Rabbertz, Nicole James (Leiterin), Anna Greta Rüttger (v.l.) - gefeiert: 90 Jahre ist die Bibliothek für die Lesefreunde da und seit 50 Jahren an ihrem Standort in der Wichterichstraße.

Sülz (bn). Romane, Sach- und Fachbücher, DVDs, Musik-CDs, dazu Hör- und Kinderbücher: Über 30.000 Medien bietet die Stadtteilbibliothek auf zwei Etagen für ihre kleinen und großen 'Kunden' an.

Zudem veranstaltet die Bibliothek regelmäßig Vorlesestunden für Kinder, bietet Führungen durch ihre Räume für Grundschulkinder der Klassen eins und zwei an, und hält für ihre treuen Stammkunden, die einmal in der Woche neuen Lesestoff holen, neue Titel bereit.

Aber am kommenden Wochenende steht einmal nicht die weite Welt der Medien im Mittelpunkt, sondern ein doppeltes Jubiläum, das gemeinsam mit den Bürgern vor Ort gefeiert werden soll. Seit 90 Jahren existiert die Einrichtung im Veedel, davon 50 Jahre an ihrem Standort in der Wichterichstraße.

Los geht es mit den Feierlichkeiten am Freitag, 16. September, um 19 Uhr mit einem Sektempfang. Der Abend wird mit einer Bildprojektion mit Sülz-Fotos begleitet, die von Eusebius Wirdeier erstellt wurden. Außerdem erwarteten die Gäste zudem Bilder und Berichte aus den vergangenen 50 Jahren "Bibliothek im Veedel". Am Samstag, 17. September, stehen dann die Pänz im Vordergrund. Auf die kleinen Gäste warten Spiel- und Bastelaktionen, Luftballons, eine große Geburtstagstorte und alles, was zu einer tollen Geburtstagfeier gehört, so die Veranstalter. Ab 11 Uhr macht der Fotograf Manor Lux gratis Familienfotos. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.