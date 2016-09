Ein Fest mit internationalem Flair

Ostheim (sf). Das Pfarrfest der Katholischen Kirchengemeinde St. Servatius hat Tradition. Das weiß kaum eine so gut wie Anna Maria Preußer: "Ich lebe seit 48 Jahren in Köln und kenne es nicht anders", sagt die Vorsitzende des Pfarrausschusses. Das diesjährige Pfarrfest hat sie wieder federführend organisiert und dabei ein Team von rund 40 Personen an ihrer Seite gehabt:

"Die helfen alle mit. Man muss nicht lange betteln", freut sich Preußer. In diesem Jahr hat beispielsweise die Frauengemeinschaft St. Servatius die Caféteria organisiert, während die Messdiener der Gemeinde den Waffelstand selbständig betreut haben. "Die übernehmen Verantwortung. Das ist schön", sagt Preußer. Das Pfarrfest überzeugte aber insbesondere auch aufgrund seines internationalen Flairs. Gemeindemitglieder aus Kamerun, Syrien und anderen Ländern hatten Spezialitäten aus ihrer Heimat zubereitet. Auch über Besuchermangel konnten die Organisatoren nicht klagen, ganz im Gegenteil: Das Fest war so gut besucht, dass beispielsweise der Reibekuchen-Teig schon zur Mittagszeit ausgegangen war. Darüber freute sich die Gemeinde auch deshalb, da ein Viertel des Erlöses Bischof Sebastian Ramis in Peru zugute kommt. Über die verschiedenen Schlemmerstationen hinaus gab es aber beim Pfarrfest noch viel mehr zu entdecken: Die Sportschützen Ostheim waren vor Ort und hatten einen Schießstand aufgebaut, auf einem Trödelmarkt, den seit vielen Jahren Gemeindemitglied Karin Martini organisiert, konnte man allerhand Schnäppchen entdecken und die Kleinen hatten ihren Spaß bei den Spielangeboten des Fröbel-Kindergartens Buchheimer Weg und der OT Ostheim. Dem Pfarrfest vorausgegangen war eine Heilige Messe in der Kirche St. Servatius, in der die neue Gemeindereferentin Alexandra Hein vorgestellt wurde.