Das frische Heim des Herrn

Lindenthal (af). Gut sechs Wochen war die evangelische Dietrich-Bonhoeffer-Kirche geschlossen. Grund dafür waren Renovierungsarbeiten. Mit einem feierlichen Gottesdienst wurde die Kirche an der Decksteiner Mühle jetzt wiedereröffnet. Dabei sind noch gar nicht alle Arbeiten vollendet.

Der Kirchenraum wurde neu gestrichen, bekam eine moderne Lichtanlage, ein Steinpodest und neue Stühle.

Zudem wurden die Toiletten saniert, die Küche erneuert und auch alle übrigen Räume neu gestrichen. Wo noch Hand angelegt werden soll, sind die Kanzel, der Abendmahltisch und der Sockel für den Taufstein. "Die werden von dem Künstler Till Hausmann aus Holz gefertigt, das erst noch gefällt werden muss", sagte Pfarrer Armin Besucher, der mit Pfarrerin Ulrike Gebhardt den Gottesdienst leitete. Mit dem bisherigen Verlauf der Arbeiten sind alle zufrieden. Es ging bis jetzt schnell und reibungslos.

In den Sommerferien war die Kirche wegen der Arbeiten geschlossen und die Gottesdienste fanden in der benachbarten Kita statt. Auch wenn die sogenannten Prinzipalstücke, also Kanzel, Taufstein und Abendmahltisch, noch fehlen, können die Gottesdienste wieder in gewohnter Umgebung stattfindet.

Die Orgel ist zurzeit noch verpackt, da sie vor dem Renovierungsdreck geschützt werden musste. "Zur Sicherheit bleibt der Schutz noch einige Wochen drauf, bis sich der Dreck vollends gelegt hat", so Beuscher. Zudem wird das Instrument zurzeit ebenfalls überarbeitet.

Die Evangelische Kirchengemeinde Lindenthal mit ihren drei Kirchen Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Matthäus-Kirche und Paul-Gerhardt-Kirche zählt rund 8.000 Gemeindemitglieder.