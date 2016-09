Köln (red). "Kindern ein Zuhause geben" lautete das Motto des 25. Kölner Weltkindertag-Festes. Zahlreiche kleine und große Besucherinnen und Besucher waren im Rheingarten und auf dem Heumarkt unterwegs, um das Bühnenprogramm und die vielen Mitmach-Aktionen mitzuerleben.

Das Motto "Kindern ein Zuhause geben" möchte darauf aufmerksam machen, dass Kinder aus allen Familien ein Recht auf gute Bildungschancen haben, auf eine gewaltfreie Erziehung und darauf, gesund aufwachsen zu können. Die Veranstalter möchten darauf hinweisen, dass alle Kinder in Deutschland eine Zukunft verdienen - auch und vor allem diejenigen, die mit oder ohne ihre Familien erst vor kurzem in Deutschland angekommen sind. Das Weltkindertag-Fest hielt zum 25. Jubliäum einige besondere Highlights für seine Besucher bereit, unter anderem ein Auftritt der Kölschrock-Band Kasalla, eine Kunstaktion zum Festmotto "Zuhause" sowie eine Mitmach-Rallye, welche die Kinder quer über das Fest führte.

Mehr als 70 Kinder- und Jugendinitiativen sowie die vielen Sponsoren und Veranstalter hielten zudem ein buntes Mitmachprogramm für die Gäste bereit: eine Kletterwand, Kindertheater und viele Möglichkeiten zum Basteln, Tanzen und Spielen standen auf dem Programm. Auch auf den Bühnen der GAG und der BZgA war für jeden etwas dabei, z.B. mit den Stars aus der Mausshow oder den Kids aus der KiKA-Serie Tanzalarm. Zusätzlich konnten sich Eltern an den vielen Ständen über die Angebote von Initiativen, Vereinen und Organisationen für Kinder und Familien informieren. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker betonte bei der Eröffnung des Weltkindertag-Festes: "Mit dem diesjährige Motto 'Kindern ein Zuhause geben' möchten wir ausdrücken, wie sehr Kinder ein stabiles und liebesvolles Zuhause brauchen, um für das Leben gerüstet zu sein. Wir setzen uns dafür ein, dass sich alle Kinder hier in Köln heimisch fühlen, ob sie hier geboren oder erst in letzter Zeit hierher gekommen sind."

Das Fest wird veranstaltet von der Stadt Köln, UNICEF Deutschland, und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Hauptsponsor sind die DEVK Versicherungen. Auch Berlin feierte am 18. September unter dem selben Motto den Weltkindertag. Bereits zum 22. Mal sind die DEVK Versicherungen als Hauptsponsor dabei: "Das Weltkindertag-Fest ist für uns eine Herzensangelegenheit", erklärte Gottfried Rüßmann, Vorstandsvorsitzender der DEVK Versicherungen. "Wir möchten die Kinder dabei unterstützen, sich auzuprobieren und neues zu entdecken. Deshalb unterstützen wir das Fest nun schon seit 22 Jahren als langer und treuer Partner." Darüber hinaus tragen der Kölner Stadt-Anzeiger als Medienpartner, die AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, Chiquita, die Eckes-Granini Group GmbH, das KÄNGURU Stadtmagazin für Familien in Köln/Bonn, die Kölner Bank eG, die RheinEnergie AG, satch Schulrucksäcke und der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) als Sponsoren zum Gelingen des Festes bei.