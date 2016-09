Fest unter Nachbarn

Chorweiler (hub). Zum 25-jährigen Jubiläum des Nachbarschaftsfestes kamen viele Bürger auf den Weserplatz. Die Stadtteilkonferenz Chorweiler-Nord organisierte das Fest und konnte mit dem SimiDim, der Verbraucherzentrale Chorweiler und der Kochgruppe Northside der Flüchtlingsunterkunft Seeberg neue Mitwirkende begrüßen.

Die Kochgruppe sorgte für herzhafte Speisen und die Mitglieder der Lebenshilfe Chorweiler hatten Kuchen gebacken. Bezirksjugendpflegerin Martine Zuber-Goljuie wünscht sich eine Belebung des Geschäftszentrums am S-Bahn-Haltepunkt und so werden Gewerbetreibende in das Fest integriert. Die Bezirksvertretung Chorweiler unterstützte das Fest mit 550 Euro aus bezirksorientierten Mitteln.

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) "Starke Veedel - Starkes Ko?ln: mitwirken, zusammenhalten, Zukunft gestalten" soll der Weserplatz umgestaltet werden.