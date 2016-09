Infos aus erster Hand

Neuehrenfeld (cb). Bundestagspräsident Norbert Lammert besuchte das Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen (BFmF) und verschaffte sich einen Eindruck von der Bildungs- und Beratungsarbeit für Frauen und Familien.

Begleitet wurde er von Serap Güler MdL (CDU). Der Verein unterstützt Migrantinnen und deren Familien durch Fortbildungsangebote, hilft beim beruflichen Wiedereinstieg oder Fortkommen und baut Brücken zwischen den Religionen. Seit sechs Monaten ist das Begegnungszentrum auch in der Flüchtlingsarbeit aktiv - gefördert vom Bundesinnenministerium. Täglich werden an der Liebigstraße Flüchtlinge beraten und betreut. Dann heißt es Formulare ausfüllen, Schreiben übersetzen und Sprach- und Bildungsangebote vermitteln. "Ich bin beeindruckt, wie hier Probleme gelöst werden und in Chancen verwandelt werden", sagte Bundestagspräsident Lammert.