Entwurf für neuen Nahverkehrsplan

Der Bedarf am Nahverkehr ist gestiegen. Der letzte Nahverkehrsplan wurde 2012 beschlossen.

Köln (kg). In der Bezirksvertretung (BV) Kalk hat Ricarda Mauksch vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik den dritten Nahverkehrsplan (NVP) vorgestellt. Das 300 Seiten starke Papier stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und wird allen BVs vorgestellt.

"Am 8. November wollen wir im Verkehrsausschuss einen Offenlagenbeschluss erreichen", schilderte Mauksch den Zeitplan. Der Ausschuss hat den NVP Anfang März 2010 in Auftrag gegeben. Er wurde mit Unterstützung eines Planungsbüros erstellt.

Viele Anregungen, Hinweise und Zuarbeiten kamen insbesondere von den Kölner Verkehrs-Betrieben. Als kommunales Verkehrsunternehmen erbringen sie den weit überwiegenden Anteil der Verkehrsleistung in Köln. Ebenfalls flossen die Ergebnisse eines Gesprächs mit Kölner Behindertenorganisationen und Selbsthilfegruppen ein.

Es ist vorgesehen, dass am 8. November das beauftragte Büro die wesentlichen Inhalte präsentiert und Fragen beantwortet. Wird der NVP auf der Sitzung beschlossen, erfolgt die Abstimmung mit Aufgabenträgern, Verkehrsunternehmen und dem Nahverkehr Rheinland. Danach wird das Papier in die endgültige Fassung gegossen, die den Fachausschüssen und Stadtteilparlamenten zur Beratung vorgelegt wird. Die Entscheidung des Rats soll spätestens Ende Juni 2017 erfolgen.

"Der Nahverkehrsplan ist ein Rahmenplan", sagt Mauksch. Er fasst die Verkehrsentwicklung des ÖPNV in Köln und alle damit im Zusammenhang stehenden zukünftigen Planungen ein. Grundlagen bilden Daten bis zum Analysejahr 2014. So wurde zum Beispiel das Wachstum auf rund 1.069.000 Bürger, Stand Ende Dezember 2015, bestätigt. Die Pläne sehen vor, Verkehrssysteme unter anderem weiter zu entwickeln. Geprüft werden soll ein Expressbusnetz und die Einrichtung eines Wasserbusliniensystems auf dem Rhein. Der letzte NVP wurde 2004 vom Rat beschlossen. Mauksch sagte in der BV Kalk, dass sie keine Mitarbeiter und auch keine Ressourcen habe, um Anträge, zum Beispiel aus den BVs, zu beantworten.