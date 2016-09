Lifestyle mit alten Schätzen

Rodenkirchen (bn). Das muss man den Organisatoren des Lifestyle-Tags lassen: Das Event vor vier Jahren auf die Beine gestellt zu haben, war eine tolle Idee. Am 25. September, 13 bis 18 Uhr, geht die Familien-Veranstaltung, organisiert von der Aktionsgemeinschaft Rodenkirchen, also in die nächste Runde.

Die kleinen und großen Besucher dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Tag freuen.

Wie in den Jahren zuvor stellt der "Antik- und Kunstmarkt" seine weißen Pavillons auf dem Maternusplatz auf. Auch in diesem Jahr gilt das Versprechen, für ein paar Stunden wieder das Rad der Zeit für die Besucher zurückzudrehen. Das Interesse der Aussteller, am Rodenkirchener Antik- und Kunstmarkt teilzunehmen, sei groß, erklärt der AVA Veranstaltungsservice aus Brühl. Entsprechend werden wieder Händler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland erwartet. Mit annähernd 100 Händlern, die in diesem Jahr zum "Lifestyle-Tag" kommen, rechnet der Veranstalter. Das Angebot bestehe aus zahlreichen Kleinantiquitäten aus dem späten 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, antiken Möbeln, wertvollem Porzellan, Silber, Schmuck, Lampen und dekorativen Unikaten. Für Sammler alter Uhren und wertvoller Gemälde lohne es sich, den Markt zu besuchen. Wer bäuerliche und sakrale Kunst sucht, wird ebenfalls an den Ständen fündig. Alleine wegen der Vielfalt und der Originalität lohne ein Vorbeischauen. Ob Antikes oder Kurioses, für jeden sei ein passendes Stück zu finden. Auch so manches Altertümchen aus der Domstadt oder auch Rodenkirchen wird sicher dabei sein. "Neuware, Ramsch oder billige Massenprodukte werden nicht angeboten und sind ausgeschlossen", verspricht der Veranstalter. Geöffnet ist der Antik- & Kunstmarkt von 11 Uhr bis 18 Uhr.

Der "kleine Bruder" des Marktes, der beliebte "Kinderflohmarkt", organisiert mit Kindern und für Kinder, findet in diesem Jahr ebenfalls wieder statt. Auf dem Rathausvorplatz können die Pänz ihre kindgerechten Waren anpreisen, verkaufen und dabei natürlich kräftig feilschen. Mit der Veranstaltung hat die Aktionsgemeinschaft Rodenkirchen erfolgreich einer Veranstaltung neues Leben eingehaucht, die früher von der Gemeinde veranstaltet wurde und sich jetzt wieder großer Beliebtheit erfreut.

Für jede Menge "Hingucker" wird die Premiere der "Oldtimerausfahrt & -ausstellung" sorgen.

Die Aktionsgemeinschaft Rodenkirchen" hat für diesen Tag annähernd 20 hochwertige Oldtimer für die Teilnahme gewinnen können. Man habe gar keine Ausschreibung machen müssen, freut sich Wolfgang Behrendt, Vorsitzender der AG. Einige Mitglieder kommen mit ihren eigenen Schätzchen. Angemeldet haben sich für den Lifestyle-Tag alte automobile Schönheiten wie der Frazer Nash, ein Lamborghini Urraco P250, ein Jaguar MK2, ein BMW Autenrith und ein ISO Griffo.

Die Schmuckstücke werden sich um 10 Uhr am Rheingalerie-Parkplatz den Besuchern präsentieren, um dann zu einer gemeinsamen Ausfahrt - mit Kaffeepause - ins Bergische aufzubrechen. Zurückerwartet werden die Fahrzeuge gegen 13 Uhr; sie werden anschließend am Galerie Parkplatz ausgestellt.

Im Rahmen der Oldtimerausstellung wird es zudem ein Gewinnspiel geben. Der Hauptpreis ist eine hochwertige Omega Uhr aus den 70er-Jahren, gestiftet von Juwelier Behrendt. Der zweite Preis ist eine hochwertige Fahrzeugaufbereitung von "auto finish" sowie für Plätze drei bis fünf je ein Gutschein für das Sylter Eiscafé & Bistro. Gerne berät "auto finish" zum Thema Fahrzeugveredelung am Lifestyle-Tag auch vor Ort.

Magischer Anziehungspunkt, besonders für die jüngeren Besucher, dürfte in diesem Jahr wieder die Maternuskirmes sein, die vom 23. bis 26. September ihre Pforten öffnet. Ab 14 Uhr darf vor der wunderschönen Kulisse des Rheins gefeiert werden. Die Kirmes selbst hat eine lange Tradition und zählt zu den ältesten Jahrmärkten im Rheinland. Vier Tage lang lockt die Kirmes mit einer großen Auswahl an Fahrattraktionen und vielen verschiedenen Spieleständen. Highlight im wahrsten Sinne des Wortes dürfte auch in diesem Jahr das große Feuerwerk sein, das traditionell am Abend des 26. September die Kirmes beschließt. Ein kleiner Tipp: Am vorletzten Tag ist "Familientag" auf der Kirmes, mit reduzierten Preisen und tollen Angeboten.

Mit dem Lifestyle-Tag am 25. September verbunden ist auch ein verkaufsoffener Sonntag, bei dem man in Rodenkirchen von 13 bis 18 Uhr entspannt bummeln, shoppen, nach dem einen oder anderen Schnäppchen Ausschau halten oder sich einfach nur beraten lassen kann.

Foto: Archiv Ein Flohmarkt von Kindern für Kinder gibt es wieder vor dem Bezirksrathaus.