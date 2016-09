Für eine bessere Luft

Mülheim (red). Etwa 250 Demonstranten sorgten am Clevischen Ring für stehenden statt rollenden Verkehr. Ein Bündnis aus Bürgerorganisationen, Parteien und Umweltverbänden ließ den Ring zwischen Berliner Straße und Mülheimer Brücke auf einer Fahrbahnseite sperren, um für ein besseres Stadtklima zu demonstrieren.

"Schauen Sie sich nur einmal an, wie dreckig die Luft-Messstation ist, dann wissen Sie sofort, wie viel Belastung hier täglich produziert wird", betonte Thomas Hegenbarth, Sprecher der Piraten. Diese hatten die Demonstration angemeldet, organisiert wurde die Aktion jedoch von beteiligten Gruppen wie zum Beispiel dem BUND, Kreisgruppe Köln oder auch der Bürgerinitiative Rendsburger Platz und anderen. Der Clevische Ring zählt bundesweit zu den am stärksten mit Feinstaub und Stickoxiden belasteten Straßen, so das Bündnis. Zeitweise staute sich der Verkehr bis Leverkusen.