"Alle wollen wohnen"

Nippes (rs). Es gibt sie, die Krise auf dem Wohnungsmarkt. Die Lage ist noch nicht so schlimm wie in London oder San Francisco, wo heute die Miete selbst für kleinere Wohnungen schon drei bis viertausend Euro im Monat kostet. Aber auch in deutschen Großstädten wie Berlin, München, Hamburg und Köln ist der Mietpreis so kräftig angestiegen, dass es für Bezieher niedriger und mittlerer Einkommen hier so gut wie keinen bezahlbaren Wohnraum mehr gibt.

Welche Antworten Kommunen, Architekten und Ingenieure darauf haben, zeigt eine Ausstellung des Museums für Architektur und Ingenieurkunst NRW, M:AI, die in Halle 18 auf dem Clouth-Gelände, dem derzeit größten Bauprojekt der Stadt, aufgebaut ist. Es gebe auch eine gute Nachricht, sagte Michael Groschek, Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr in NRW: "Wir sind Deutscher Meister im Wohnungsbau."

Es gebe aber auch eine schlechte, entgegnete Alexander Rychter, Direktor des Verbandes der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen: "Das reicht nicht." Denn anders als noch vor ein paar Jahren, als man feststellen konnte, dass unsere Gesellschaft bunter und älter wird und gleichzeitig schrumpft, wisse man heute, dass Letzteres nicht zutrifft - vor allem nicht in den Städten. Die Ursachen seien unter anderem in der Zuwanderung von jungen Menschen aus den südlichen Ländern der Europäischen Gemeinschaft zu sehen, die in den sogenannten "Schwarmstädten", zu denen auch Köln gehört, Arbeit gefunden hätten und natürlich auch dort wohnen müssten.

Die Wohnungskrise hat mehrere Väter, darin waren sich der Minister und Franz-Josef Höing der Dezernent für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Verkehr der Stadt einig. Die Baukosten seien aufgrund vieler Vorschriften enorm gestiegen und auch die Grundstückspreise würden zur Verteuerung von Wohnraum beitragen. Die Folge: Fast 50 Prozent der Einwohner von Köln könnten sich von ihrem Einkommen die Miete für eine frei finanzierte Wohnung nicht mehr leisten und hätten deshalb Anspruch auf eine geförderte Wohnung, sagte Höing. Davon gibt es aber viel zu wenige, denn die Förderung von Wohnraum war in den vergangenen Jahren zurückgefahren worden. Heute wird sie wieder angekurbelt. "Wir haben dafür eineinhalb Milliarden Euro in die Hand genommen", sagte Groschek, dessen Antwort auf die Wohnungsnot "bauen, bauen, bauen" lautet.

Aber auch das reiche noch nicht aus, sagte Höing. "Wir müssen noch weitere Player an Bord holen." Der Aufruf war an die Genossenschaften gerichtet, die - so zeigt es auch die Ausstellung des M:AI - vor allem in den Zeiten der Weimarer Republik für ausreichend Wohnraum gesorgt hatten. Daneben seien auch die Architekten und Ingenieure gefragt, die neue Formen des Wohnens entwickeln müssten. Wohnen müsse gerecht, sozial und bezahlbar bleiben, sagte Ursula Kleefisch-Jobst, Kuratorin der Ausstellung. "Wie das geht, wie vielfältig der soziale Wohnungsbau sein kann, wie unterschiedlich das Thema in unseren Nachbarländern gehandhabt wird und welche Konzepte sich Architekten ausgedacht haben, das zeigen wir in fünf unterschiedlich gestalteten begehbaren Kuben". Außerdem macht die Ausstellung die provokative Feststellung, dass Wohnen keineswegs Luxus ist, sondern ein Grundrecht, und dass Grund und Boden Allgemeingut ist.

"Um preiswerten Wohnraum anbieten zu können, müssen wir auch die Normen, nach denen heute gebaut werden muss, auf den Prüfstand stellen", sagte Stefan Müller vom Bund Deutscher Architekten.

Die Ausstellung "Alle wollen wohnen" in Halle 18 auf dem Clouth-Gelände ist bis zum 30. Oktober, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 11 bis 19 Uhr, geöffnet. Der Eintritt ist frei. Donnerstags werden um 18 Uhr Führungen angeboten, zu denen man sich aber unter info@mai-nrw.de anmelden sollte.