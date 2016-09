Musik und Handwerk

Rath/Heumar (kg). Am 24. und 25. September öffnet der Handwerkermarkt der Interessengemeinschaft im Doppelort am Königsforst. Rund 20 Stände sind vorgesehen, an denen Gärtner, Glaser, Schreiner, Sanitärbetriebe, Parkettleger, Floristen, ein Autohandel, ein Baustoffhandel, ein Küchenstudio, sowie Garten- und Landschaftsbauer ihr Portfolio anbieten.

Die Erfahrungen des Marktes zeigen: Hier kann man Profis und Experten kennen lernen. Vieles ist möglich, was rund ums Haus und in den vier Wänden gewünscht wird, inklusive dem passenden Mobil vor der Tür oder im Carport.

Zieht man die Besucherzahlen des Handwerkermarktes 2013 heran, bei dem Tommy Engel auftrat, dann erscheint die Veranstaltung mit bis zu 4.000 Besuchern im Vergleich zu den 11.600 Einwohnern in Rath und Heumar als Megaevent.

"Frank Tacke und IG-Vorsitzende Sybille Schmitz eröffnen den Markt am 24. September um 14 Uhr", kündigt Augenoptikerin und IG-Schriftführerin Katrin Vierck an.

An dem Samstag sind die Stände der Aussteller geöffnet, um 19.30 Uhr kommen "John Diva and the Rockets of Love" auf die Bühne. Videos der Band zeigen, dass sie die Musik, die sie spielen auch leben. Der gut gefüllte Tourkalender reicht vom Norden bis in den Süden der Republik. Die Rock'n Roller sind authentisch und kraftvoll.

"Am Sonntag beginnt der Handwerkermarkt um 11.30 Uhr", sagt Vierck, "zudem haben am 25. September die Geschäfte entlang der Rösrather Straße von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Sie halten tolle Angebote bereit". In der Rather Bücherstube gibt es ab 15.30 Uhr eine Signierstunde mit der Rather Autorin Daniela Nagel. Unter dem Pseudonym "Marie Adams" verfasste sie unter dem Titel "Das Café der guten Wünschen" ein Roman, bei dem es um ein kleines Café, jene guten Wünsche und die große Liebe geht.

Viele Geschäfte in Rath/Heumar bieten Rabatte und besondere Angebote zu diesem Wochenende.

"Für jeden Teilnehmer ist es immer sehr aufwendig und kostenintensiv sich etwas Neues einfallen zu lassen", erklärt Glasermeister und IG-Vize Frank Tacke. Deswegen konzentriere sich die Interessengemeinschaft im Dreijahresrhythmus auf den Event. "Der Handwerkermarkt wird mit viel Eigeninitiative verwirklicht, im Umkreis ist er der einzige seiner Art", erklären Tacke und Vierck. Geplant wird der Event vom Vorstand der Interessengemeinschaft Rath/Heumar. "Unser Ziel ist es, das Ganze so professionell wie nur möglich durchzuführen", sagen Tacke und Vierck. Handwerker finden durch ein Pagodenzelt mit vier-mal-vier oder acht-mal-vier Metern auf dem Platz vor dem Bürger- und Vereinszentrum (Rösrather Straße 603) eine Heimat. Damit können sie ihre Arbeit und ihre Angebote präsentieren.

Finanziert wird die Veranstaltung über das Sponsoring der im Gros ortsansässigen Firmen und Freunde der Interessengemeinschaft, zudem fließen IG-Mittel ein.