Live-Musik und Ausstellung

Der Handwerkermarkt ist für den Garten- und Landschaftsbauer Stefan Keren (l.) und den Glasermeister Frank Tacke eine gute Gelegenheit, den Menschen zu zeigen, was es alles für Gestaltungsmöglichkeiten in ihren Gewerken gibt.

Rath/Heumar (kg). "Logistisch wird es ein Kraftakt, die über 20 Pagodenzelte für die Aussteller am Freitag pünktlich fertig zu stellen", erklären IG-Vize Frank Tacke und Schriftführerin Katrin Vierck. Wenn an dem Freitag ebenfalls die mobile Bühne steht, ist der Handwerkermarkt für das Wochenende 24. und 25. September gewappnet. An dem Sonntag haben Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Auf dem Festplatz vor dem Bürger- und Vereinszentrum gibt es einen zentralen Stand mit Verpflegung für die Gäste, ein "Liveliner" signalisiert die Bühne mit V.I.P-Bereich, Elektrotechnik Kalkuhl wird eine große Spielelandschaft für Kinder inklusive Hüpfburg aufbauen, das Küchenstudio Schmitz wird Elektrogeräte vorführen, Gartenbau Keren präsentiert unter dem Motto "Wir schaffen Lebensräume unter freiem Himmel" Neuheiten im Bereich Großformatplatten und XXL Natursteintröge. "Das Bauzentrum Nonis zeigt Alu-Vordächer, Innentüren und präsentiert Elektromaschinen", sagt Vierck. Bei der Vorführung besteht für die Besucher die Möglichkeit, selbst zu testen. "Zusätzlich gibt es eine Verlosung beim Nägeleinschlagen", fügt sie hinzu. Es winken attraktive Preise.

"BB-Haustechnik informiert über Trinkwasserhygiene mit der Firma BWT und mit der Firma Weishaupt", so Vierck. "Es geht um Energieeffizienz von Gas-Öl-Brennwertanlagen und Trinkwasserspeicher". Auf dem Festplatz wird die Glaserei Manns, die nun unter "Saint-Gobain-Glassolutions" firmiert, Sicherheitsgläser, Duschkabinen und die neuesten Gläser der Düsseldorfer Glastec-Messe vorstellen. Die dreitägige Fachmesse ging am Vorabend des 24. September zu Ende.

Die Präsentation der IG-Handwerker und -Dienstleister lädt samstags ab 14 Uhr, und sonntags von 11.30 bis 18 Uhr ein. Ein Unterhaltungsprogramm für jung und alt startet am 24. September ab 14 Uhr, am 25. September ab 12 Uhr. Die Planer des IG-Vorstands haben ein großes Speise- und Getränkezelt vorgesehen, abends treten um 19.30 Uhr "John Diva and the Rockets of Love" auf. "Die bringen 80er- und 90er Rock, das ist eine richtige Show, die lassen es richtig krachen", sagt Tacke, er kündigt eine "ultimative Zwei-Stunden-Rockshow mit einem spektakulären Bühnenoutfit und sexy Tänzerinnen" an. Er kennt den Bassisten "Remmie Martin". "Je nach Wetterlage und Laune kommt Frontmann John Diva mit einer Harley auf die Bühne", sagt er. Der Samstag geht bis 22 Uhr. Locker zwei Stunden Rock im Ort.

Der IG-Vize freut sich, dass sonntags um 13 Uhr die Schmitzebud-Band auf die Bühne steigt. "Danach rocken 14, 14.30 Uhr Querbeat ab. Die kommen mit 20 Mann und mit einem Reisebus". Querbeat gilt als gestandene Größe in der kölschen Mundartmusik. Für Moderator Tacke sind The King's Forest Allstars eine besondere Überraschung: "Die treten erstmals auf", sagt er stolz. Die Combo rekrutiert sich aus den Machern der Arbeitsgemeinschaft Rather Musikfest.

Vizechef Tacke erinnert an die große Spielelandschaft für die kleinen Besucher. Geschäfte haben an dem Wochenende samstags zu den normalen Öffnungszeiten und sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Stimmen die Vorhersagen, dann wird es erneut eine Wanderbewegung von Köln und dem Umland nach Rath/Heumar geben.