Alexianer in Ensen

Ensen (kg). Wenn man früher mit der Linie 7 von Porz-Markt nach Köln fuhr, kam gerne mal Getuschel unter Jugendlichen auf, wenn jemand an der Haltestelle Ensen Kloster ausstieg.

Wörtlich zitiert sollte hier nichts, aber ausräumen kann Gerhard Daniels diese Fremdwahrnehmung nicht. Es sei versichert: Die Welt der Psychiatrie wandelte sich um die Dekade der 1970er-Jahre, und Stück für Stück fiel auch "die Mauer" um das Alexianer Krankenhaus. So leben heutzutage chronisch erkrankte Menschen in gemeindenahen Wohnheimen. Das Sommerfest der Alexianer, ursprünglich entstanden, um die Psychiatrie für die Gemeinde zu öffnen, wird seit längerem von Anwohnern und Familien besucht. Die Gärtnerei ist überregional bekannt, und zum Mittelaltermarkt kommen tausende Besucher - die Welt der Alexianer hat sich gewandelt, sie ist ein Teil der Umwelt geworden.

"Vor dem Krieg waren die Patienten Monate oder Jahre hier, heute beträgt die durchschnittliche Behandlungszeit 15 Tage", sagt Verwaltungsmitarbeiter Daniels.

Als 1904 die damalige Heilanstalt für Gemütskranke entstand, wurde sie ähnlich wie LVR-Kliniken in Bedburg Hau und Langenfeld außerhalb der Städte angelegt. "Man wollte die Patienten vor der Umwelt und die Umwelt vor den Patienten schützen", erklärt der 59-Jährige. "Zu Beginn lebten hier 24 Ordensbrüder der Alexianer, die sich um 230 Patienten kümmerten. Die Anlage war von einer hohen Mauer umgeben". Innerhalb der Anlage wurden die Patienten in der Landwirtschaft oder zum Beispiel mit der Herstellung von Handwerkserzeugnissen beschäftigt. Aus Anlass des Tags des offenen Denkmals öffnete das heutige psychiatrische Fachkrankenhaus erstmals seine Pforten, und Gerhard Daniels führte Besucher durch das nach Johannes von Gott, dem Patron der Kranken, benannte Haupthaus. Dessen Westflügel zeigt zur Kölner Straße hin. Bemerkenswert sind unter anderem die Holzfenster, jedes ein Einzelstück. An der West-Ost-Ecke befindet sich eine Klosterkapelle, in deren Glasfenster zum Beispiel das Wappen der Alexianer aufgenommen wurde.

Daniels weiß zu vielem Näheres, seit 1994 arbeitet er in dem nach "bergischen Neubarock" angelegten Mehrflügelbau. Nebst den heute noch stehenden Mauern steht das Fachkrankenhaus seit 1983 unter Denkmalschutz. Auf dem Rundgang waren ebenfalls die ehemalige Chefarztvilla (heute Institutsambulanz) und das frühere Pfarrhaus, die heutige Tagesklinik, zu sehen.