Entkernung, Abriss, Neubau

Mauenheim (hub). Die Arbeiten an den GAG-Häusern in der Nibelungenstraße schreiten voran. Die alten Häuser werden derzeit entkernt. Daran anschließend erfolgt der Abriss, so dass der zweite Bauabschnitt wie geplant im Oktober 2016 starten kann.

Mit der Fertigstellung rechnet die GAG am Ende des zweiten Quartals 2018.

Im Juni wurde der erste Bauabschnitt mit den Häusern Nibelungenstraße 52 bis 56 fertiggestellt, so dass zum 1. Juli die ersten Mieter einziehen konnten. Mittlerweile seien 25 Wohnungen bezogen, teilt Unternehmenssprecher Jörg Fleischer mit. "Die Mieterinnen und Mieter, die für das Bauvorhaben in der Nibelungenstraße ihre Wohnung verlassen mussten, wurden zum überwiegenden Teil in anderen GAG-Wohnungen untergebracht", fügt Fleischer hinzu.