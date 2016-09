Theater kehrt zurück

Köln (ha). Erstmals seit Beginn der Sanierungsarbeiten im Jahr 2012 erlebt der Offenbachplatz wieder eine Theateraufführung der Bühnen Köln. Am 29. September kommt es zur Uraufführung von Dirk Lauckes Stück "Karnickel" unter der Regie von Pinar Karabulut. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Unabhängig von Baustellencharakter der gesamten Stätte soll von der Veranstaltung eine positive Symbolik ausgehen, die auf eine Rückkehr des Schauspiels und der Oper an ihren angestammten Platz verweisen soll.

Vor der Uraufführung besichtigten Kulturdezernentin Susanne Laugwitz-Aulbach, Schauspielintendant Stefan Bachmann, Opernintendantin Birgit Meyer, Architekt Remigiuz Otrzonsek sowie der geschäftsführende Direktor der Bühnen Köln Patrick Wasserbauer und sein technischer Betriebsleiter Bernd Streitberger das rund 2.500 Quadratmeter umfassende Haus.

"Bis zur Uraufführung wird sich der unfertige Charakter nicht mehr ändern. Aber das Haus ist definitiv bespielbar. Die Bühnen der Stadt nehmen es jetzt in Besitz, und das ist gut so. Weitere Arbeiten, etwa die Erneuerung des Fußbodens, der Lüftung und Klimatisierung, finden erst in zwei Jahren statt. Das ist für die frühzeitige Inbetriebnahme jedoch nicht ausschlaggebend", erklärte Bernd Streitberger. Zu aktuellen Kostenschätzungen des gesamten Sanierungsunterfangens wollte sich der seit Mai dieses Jahres im Amt befindende technische Betriebsleiter nicht äußern: "Neue Zahlen gibt es im Frühjahr 2017, wenn wir eine Übersicht haben" so Streitberger. Für das Projekt hatte der Stadtrat ursprünglich rund 253 Millionen Euro bewilligt. Ein Datum für die komplette Inbetriebnahme der Bühnen steht noch aus. Derzeit finden Inszenierungen der Oper und des Schauspielhauses in den Ausweichsquartieren des Deutzer Staatenhauses sowie des Mülheimer Carlswerks statt.

Weitere Veranstaltungen im "Kleinen Haus" auf dem Offenbachplatz sind in diesem Jahr "Mohamed Achour erzählt Casablanca", von Petschinka und Rafael Sanchez am 1. Oktober sowie "Swallow", von Stef Smith am 10. Dezember.

Informationen über den Spielplan unter www.buehnenkoeln.de