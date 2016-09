Mülheim (nk). Lale Konuk von der Intitiative Sterntaler begrüßte das Publikum, welches zur Premiere des ersten "Welt Märchenfestival" in die Sozialistische Selbsthilfe Mülheim (SSM) gekommen war.

"Wir möchten eine Plattform für diejenigen Menschen bieten, die weiterhin an Märchen sowie an das Schöne und Gute glauben", sagte Konuk. "Gefördert von der RheinEnergie möchten wir nun einmal im Monat eine solche Veranstaltung auf die Beine stellen."

Jura Wajda und Stefan Mertens stellten die eigens für das Festival kreierte Hymne vor. "Es gibt etwas, das uns alle verbindet, so viele Märchen wie Sterne, auch da, wo keine Sterntaler regnen", heißt es in dem Text, und schnell konnte das Publikum beim Refrain mitsingen: "Auch in Köln werden Märchen erzählt."

Die Idee, die hinter der Festivalreihe steckt, erläuterte die Initiative wie folgt: "Die Welt ist klein geworden und Krisen, die früher als weit weg empfunden wurden, finden plötzlich vor unserer Haustüre statt. Das stiftet Verwirrungen und Unsicherheit. Deswegen müssen wir gemeinsam alles tun, um zu einem friedlichen, verständnisvollen und gemeinschaftlichen Leben zu finden. Denn jeder Mensch ist gleich viel wert. Eigeninitiative, Mut und Kommunikationsbereitschaft sind heute mehr denn je gefragt. Solange Menschen miteinander reden und einander erzählen können, solange können sie sich verstehen."

In Zeiten zunehmender Radikalisierung und Vorverurteilung möchte Sterntaler eine Plattform bieten, in der "interkulturelle Verständigung erlebt werden kann". Inklusion und Integration sollen durch Geschichten, Theater, Tanz und Musik gefördert werden, ganz nach dem kölner Motto: "Von nix kütt nix".

Henning Brand und Margaux Kier moderierten das Festival als Zauberer und Zauberin. Auf der Bühne standen unter anderem die rumänische Sängerin Hexxana Su, Eskandar Abadi präsentierte eine Erzählung eines Flüchtlings ("Mein Leben in Deutschland"), Wolfgang Neumann brachte das Märchen "Liegen" mit, das von Menschen mit Behinderungen erzählte, und Caco präsentierte das kölsche Märchen "Geklaute Kindheit in Köln-Bilderstöckchen".

Im Anschluss gab es noch die Gelegenheit zum Austausch mit allen Märchenerzählern und Künstlern. Die Veranstaltung wurde zudem von Gebärdendolmetschern übersetzt und barrierefrei angeboten. Und wem es gefallen hat, der konnte eine Geldspende in den aufgestellten Zylinder werfen.