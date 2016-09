Hoffnungsstätte für Wohnungslose

Köln (ha). Mitarbeiter, Besucher, Förderer und Freunde der Wohnungslosenstätte Benedikt Labre e.V. OASE feierten mit einem großen Sommerfest das 25-jährige Bestehen der gemeinnützigen Einrichtung.

Neben Speisen und Infoständen erwartete die zahlreich erschienenen Gäste musikalische Beiträge von Cover-Sänger Danny Prill sowie der "Draussenseitergang + Ich & Chopin". Letztere Combo, bestehend aus Mitarbeitern der Straßenzeitung "Draussenseiter" plus Profi-Musikern, hatte sich nach einem Songwriting-Workshop spontan gegründet und eigens für den Event drei Lieder ("Straßenleben", "Fazit eines Streuners", "Die Suppe") komponiert. "Wir hatten die Songs nach nur zwei Treffen im Kasten", erklärte Bandmitglied und Draussenseiter-Chefredakteurin Christina Bacher, die für das Magazin aus dem Haus der OASE verantwortlich zeichnet.

Nach langjähriger Mitarbeit für das Medium zog Bacher ein nachdenklich stimmendes Fazit zur gesellschaftlichen Entwicklung in der Rhein-Metropole: "Das Thema 'Armut' betrifft heute mehr Menschen als zu Beginn meiner Arbeit. Mittlerweile sind davon auch viele junge Leute und Familien betroffen.

Man kann sagen, dass die Gesichter der Armut vielfältiger geworden sind", so die Journalistin und Autorin. Den Stellenwert des Vereins schätzt Bachers Kollegin, Vorstandsmitglied Claudia Betzing, nach wie vor als hoch ein: "Es ist immens wichtig, dass Wohnungslose auch auf dieser Rheinseite eine Anlaufstelle für ihre Sorgen und Nöte haben. Dank der bisherigen Unterstützung durch die Förderer und unserer ehrenamtlichen Helfer ist der Dialog mit Menschen, die wohnungslos sind, stetig gewachsen. Nur so können wir auch zukünftig durch Beratungsangebote, Kriseninterventionen oder einer Förderung der Eigeninitiative Betroffenen helfen.

Ein großes Thema wird hinsichtlich des Deutzer Hafenausbaus die Suche nach neuen Räumlichkeiten sein, denn wir möchten gerne im Rechtsrheinischen bleiben", äußert sich Betzing über die kommenden Herausforderungen des Vereins. Informationen über die Offerten der Einrichtung finden sich unter www.oase-koeln.de. Nach einer 2013 erstellten Studie der "Integrierten Wohnungsnotfall-Berichterstattung in NRW", leben in Köln mehr als 5.200 Wohnungslose. Die Stadt belegt damit in Nordrhein-Westfalen die Spitzenposition. Die Untersuchungsergebnisse wurden im vergangenen Jahr vom nordrhein-westfälischen Sozialministerium veröffentlicht.