Anwohner planen die Platzgestaltung mit

Chorweiler (red). "Gut gestaltete Plätze fördern das Miteinander, die Kommunikation und soziale Integration und letztlich auch die Identifikation der Menschen mit ihrer Stadt. Auch in Chorweiler möchten wir den Bürgerinnen und Bürgern Freiräume bieten, in denen sie sich wohlfühlen und gerne aufhalten", sagt Franz-Josef Höing, Beigeordneter der Stadt Köln.

"Wie Freiräume aussehen und welche Eigenschaften sie bieten müssen, damit sie angenommen werden, das wissen die Menschen vor Ort am besten", begründet der Dezernent für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Verkehr, warum die Stadt Köln mit großem Engagement für die Beteiligung der Bevölkerung an der aktuellen Planung von drei neu zu gestaltenden Plätzen in Chorweiler wirbt. Das Stadtplanungsamt hat dabei in einer Aktionswoche neue Wege beschritten.

Statt mit den Bürgern über die Gestaltung der großen Freiflächen am Pariser Platz, Liverpooler Platz und an der Lyoner Passage nur zu diskutieren, waren die späteren Nutzerinnen und Nutzer eingeladen, ihre Wünsche und Ideen vor Ort auch gleich einmal in die Tat umzusetzen, um herauszufinden, inwieweit sie die Freiräume verändern und zu deren Aufwertung beitragen können.

In Spaziergängen waren unterschiedliche Zielgruppen gleich zu Beginn danach befragt worden, wo sie besonderen Handlungsbedarf sehen, was ihnen an den Freiräumen vor ihrer Haustür gefällt und was nicht, wo sie Konflikt- und Angsträume sehen, aber auch, wo ihre Lieblingsplätze sind. Treffpunkt der Aktionswoche war die bunte "Platzstation", eine auf zwei Funktionscontainern (mit Küche und Lager) auffällig gestaltete Holzkonstruktion, die sich täglich veränderte. Auch hier kamen die Bürgerinnen und Bürger mit den professionellen Planern ins Gespräch, es wurde diskutiert, ausprobiert, geplant, aber auch täglich gemeinsam gekocht und gegessen. Es gab Kunstausstellungen und abendliche Konzerte auf einer eigens errichteten Bühne.

Das 15-köpfige Team der Büros "Urban Catalyst" und "Umschichten", die von der Stadt mit der Moderation und Durchführung des Beteiligungsverfahrens betraut worden waren, war acht Tage lang von 10 bis 22 Uhr vor Ort, um Interesse zu wecken und alle Interessierten in die Planung einzubinden. Die Ergebnisse der Aktionswoche dienen als Grundlage und Aufgabenstellung für die darauf folgenden Planungen des interdisziplinären Teams aus Stadt-, Landschafts- und Verkehrsplanern. Deren Konzeptvarianten sollen im Oktober 2016 in zwei weiteren Ideenwerkstätten erneut mit den Bürgern und weiteren beteiligten Akteuren vertiefend betrachtet und diskutiert werden. Der hieraus zu entwickelnde Vorentwurf wird Ende November 2016 in einem zweiten Bürgerkolloquium vorgestellt und auf kleinerer Maßstabsebene optimiert. Ziel ist es, eine gemeinsam mit der Bürgerschaft entwickelte Entwurfsplanung bis Ende November 2016 abzuschließen, um dann zügig in die anschließende Ausbauplanung übergehen zu können.

Das Projekt "Lebenswertes Chorweiler - ein Zentrum im Wandel" wird im Rahmen des Programms "Nationale Projekte des Städtebaus" vom Bund mit einer Summe von 5 Millionen Euro gefördert.