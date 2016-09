"Strom sparen kann jeder"

Am Sonntag gibt es sehr viel auf der Neusser Straße in Nippes zu sehen, nur der sonst übliche Autoverkehr hat Pause.

Nippes (rs). Verkaufsstände mit Sonnenbrillen und Socken oder DJ Ötzi Nachahmer werden die Besucher des Klimastraßenfestes vergeblich suchen. Dafür können sie sich aber bei der RheinEnergie für einen Stromsparcheck anmelden und sich von den Kölner Verkehrsbetrieben einen der neuen Elektrobusse vorführen lassen.

Denn das vom Bürgerverein "Für Nippes" zum dritten Mal veranstaltete Klimastraßenfest, dessen Schirmherrschaft Oberbürgermeisterin Henriette Reker übernommen hat, hat nur ein Ziel: "Wir möchten ein Publikum ansprechen, das neugierig darauf ist, wie Strom gespart werden kann, wie die Elektromobilität in der Stadt in den kommenden Jahren aussehen und wie sich der Fahrradverkehr in der Stadt gestalten könnte", sagt Robert Nußholz, der Vorsitzende des Bürgervereins "Für Nippes e.V.". 2012 war das einen Kilometer lange Teilstück der Neusser Straße von der Kempener Straße bis zum Niehler Kirchweg von der Stadt und der RheinEnergie AG zur "Klimastraße" erklärt worden. Die Leuchtkörper der Straßenbeleuchtung wurden gegen LED-Leuchten ausgetauscht und auf dem Parkplatz des Kaufhofs eine Stromtankstelle eingerichtet. Auch die Beleuchtung im Bezirksrathaus wurde auf Leuchtdioden umgestellt. Geschäftsleute wurden aufgefordert, in ihren Läden ebenfalls Stromsparmaßnahmen durchzuführen.

"Vorreiter war der Buchladen Neusser Straße, dort sind bereits 2013 die Leuchtkörper ausgetauscht worden", erinnert sich Nußholz. Andere Geschäftsleute zogen nach, denn es sprach sich herum, dass durch diese Maßnahmen nicht nur Energie eingespart wurde, sondern auch Geld. "Durch die Umrüstung der Beleuchtung in meinem kleinen Büro in der Steinberger Straße sind meine Energiekosten um etwa zehn Prozent gesunken", verrät Nußholz.

Aber das Etikett "Klimastraße" reichte dem Bürgerverein nicht aus. "Obwohl die Umrüstung der Leuchtkörper durch die RheinEnergie AG und Elektrofachhändler vor Ort finanziell unterstützt wird, haben sich in unseren Augen noch immer viel zu wenige für diesen Schritt entschieden, sagt Najib Ramz vom Vorstand des Bürgervereins. "Wir wollten deshalb 2014 auf der Neusser Straße eine Informationsveranstaltung durchführen", erinnert er sich. Daraus wurde dann mit Unterstützung des Bürgeramtes das erste Klimastraßenfest. Der Bürgerverein findet für sein Vorhaben eine breite Unterstützung. Das wird sich auch beim dritten Klimastraßenfest zeigen. "In diesem Jahr werden der stellvertretende Bezirksbürgermeister Daniel Hanna, sowie Holger Krahl, der Projektleiter Klimastraße der RheinEnergie AG und Barbara Möhlendick, Leiterin der Koordinierungsstelle Klimaschutz der Stadt, gemeinsam mit mir das Fest um 12 Uhr eröffnen", erläutert Nußholz. Die Grußworte werden nicht die einzigen Reden sein. "Wir haben zu jeder vollen Stunde auf unserer Bühne vor der Deutschen Bank Talkrunden mit unterschiedlichen Gästen zu den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Urbanität geplant, und um 13 Uhr werden wir unsere Schirmherrin Oberbürgermeisterin Henriette Reker begrüßen." Auf der Bühne wird aber nicht nur geredet. Dort treten auch große und kleine Künstler aus Nippes auf.

Mit das Spannendste am Klimastraßenfest dürften die vielen Stände der ansässigen Geschäftsleute sein. Das Spektrum reicht von Yoga-Meditation über den Eifelverein, die Kleiderkammer der islamischen Gemeinde, über Informationen zum Carsharing, das Nippeser Radlager, die RheinEnergie Wassertheke, den Imkerverein und viele Stände, an denen geschmaust und getrunken werden kann. Außerdem organisiert die KVB einen Fotowettbewerb, dem sie den Titel "MixItUp 2.0.16" gegeben hat. "Wir wollen damit für einen sinnvollen Mix der Verkehrsmittel werben", heißt es bei der KVB, die Mitarbeiter in "Mixer-Kostümen" zum Klimastraßenfest schicken wird. Wenn Deutschland Klimaweltmeister bleiben möchte, sind vor allem seine Einwohner gefragt, ist Nußholz überzeugt. Jeder könne einen Beitrag dazu leisten, die Welt zu retten. "Unser Klimastraßenfest ist ein kleiner Schritt in diese Richtung."